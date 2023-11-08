Отправлено: - 20:54

saba:

Если я не прав

Цитата:Принципиально прав, Михаил ниже чуть расширил и обозначил различия. Для РК предпочтительней классическая АЭС, размещенная в энергодефицитном районе РА, то бишь - юге/юго-востоке. Так же Михаил привел большой плюс классических АЭС, отработав в основном реакторе, отходы как топливо загружают в "быстрый" реактор иного типа (на быстрых нейтронах). Получается практически безотходная технология ядерного топлива.Модульные скорее для густонаселенных районов. И да, модульные АЭС - тема довольно свежая. Спецам виднее, надеюсь вопрос решит ТЭО, а не откат