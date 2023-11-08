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К нему готовились почти год: строили, перекладывали тысячи метров брусчатки, корчевали одни деревья и закупали в Башкирии другие. До сих пор затраченные на подготовку миллиарды тенге и напрасное, как выяснилось, ожидание в гости живого президента РФ — самые яркие информационные поводы в связи с мероприятием.