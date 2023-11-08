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Завтра, 9 ноября, в Костанае пройдет 19-й форум межрегионального сотрудничества. Что о нем известно?
Завтра, 9 ноября, в Костанае пройдет 19-й форум межрегионального сотрудничества. Что о нем известно?
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