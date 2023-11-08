Отправлено: - 16:05

alex_60:

кто изучает и зачем?

Цитата:Изучает министерство. А вопрос в том по моему что есть разница в подходах. Что то там говорили, я не специалист,но кажется так то ли один или два больших реактора, то ли блок из маленьких. Если я не прав Мишаня надеюсь поправит.