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≡ Строительство АЭС: Казахстан рассматривает предложения из 5 стран
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47928
Строительство АЭС: Казахстан рассматривает предложения из 5 стран
Отправлено: 08.11.23 - 15:56
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Министр энергетики Алмасадам Саткалиев сообщил, что Казахстан дополнительно рассматривает предложения двух американских компаний по строительству АЭС. По словам Саткалиева, решение будет приниматься после проведения референдума.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
19587
Re: Строительство АЭС: Казахстан рассматривает предложения из 5...
Отправлено: 08.11.23 - 15:56
#1
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/То есть мы изучаем технологии установки малых модульных реакторов.//

кто изучает и зачем?
прям вечер юмора какой то.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
19587
Строительство АЭС: Казахстан рассматривает предложения из 5 стран
Отправлено: 08.11.23 - 15:58
#2
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///По итогам проведенных исследований в качестве наиболее предпочтительного района строительства АЭС была выбрана территория села Улькен Жамбылского района Алматинской области.//

вот интересно,
какая страна участвовала в этих исследованиях?

[Исправлено: alex_60, 08.11.2023 - 15:59]
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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3395
Re: Строительство АЭС: Казахстан рассматривает предложения из 5...
Отправлено: 08.11.23 - 16:05
#3
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Цитата:
alex_60:
кто изучает и зачем?

Изучает министерство. А вопрос в том по моему что есть разница в подходах. Что то там говорили, я не специалист,но кажется так то ли один или два больших реактора, то ли блок из маленьких. Если я не прав Мишаня надеюсь поправит.
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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3395
Re: Строительство АЭС: Казахстан рассматривает предложения из 5...
Отправлено: 08.11.23 - 16:05
#4
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Цитата:
alex_60:
какая страна участвовала в этих исследованиях?

Казахстан.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
19587
Строительство АЭС: Казахстан рассматривает предложения из 5 стран
Отправлено: 08.11.23 - 16:10
#5
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Цитата:
saba:
Казахстан.


Казахстан имеет опыт строительства АЭС?
не врите самому себе.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
6434
Re: Строительство АЭС: Казахстан рассматривает предложения из 5...
Отправлено: 08.11.23 - 16:11
#6
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Могу поспорить что Путину не сможет отказать Токаев, хотя для приличия надо всех претендентов заслушать
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
19587
Строительство АЭС: Казахстан рассматривает предложения из 5 стран
Отправлено: 08.11.23 - 16:12
#7
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Цитата:
saba:
Изучает министерство.


в министерстве сидят такие специалисты атомщики?
не врите самому себе.
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1313
Re: Строительство АЭС: Казахстан рассматривает предложения из 5...
Отправлено: 08.11.23 - 16:18
#8
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Цитата:
сайлау курманов:
Путину не сможет отказать

Макрона послушал,теперь этого :lol: Прям тендер на высшем уровне :lol: А если по сути,это ведь ТАКАЯ потом зависимость от топлива.. Похуже любой колонии.
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Михаил
* Михаил
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
25.06.07
Сообщений:
88
Строительство АЭС: Казахстан рассматривает предложения из 5 стран
Отправлено: 08.11.23 - 17:21
#9
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Большие реакторы- большие затраты, модульные, мобильные- дешевле, но дополнительно строятся защитные сооружения. На больших, при правильной эксплуатации и выборе "правильного реактора" можно обогащать отходы до уровня топлива и использовать их вновь. Зато обслуживание, перезарядка модульных легче и дешевле
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