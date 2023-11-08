Отправлено: - 14:31

Филипповна:

Цитата:Женщины ведите себя осторожно. Вы, же видите что у людей крышу срывает. Один полицейских убил свою жену, оставил детей без мамы. Этот свою любовь избил. Будьте аккуратны. Не злите таких мужиков. Избегайте, не встречайтесь лишний раз И тем более водку с такими опасно пить.