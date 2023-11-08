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≡ Избил и изнасиловал в извращенной форме - Приговор жителю Федоровки, убившему возлюбленную, вынес суд
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47926
Избил и изнасиловал в извращенной форме - Приговор жителю Федоровки, убившему возлюбленную, вынес суд
Отправлено: 08.11.23 - 12:28
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Агрессию мужчина проявлял с самого начала отношений. После двух месяцев совместного проживания потерпевшая поняла, что с подсудимым дальнейшая жизнь не сложится. И пара рассталась.
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
26095
Re: Избил и изнасиловал в извращенной форме - Приговор жителю...
Отправлено: 08.11.23 - 12:28
#1
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Никогда, такого - небыло.
И вот... :-o
Профайл
Филипповна
§ Филипповна
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
19.07.23
Сообщений:
51
Re: Избил и изнасиловал в извращенной форме - Приговор жителю...
Отправлено: 08.11.23 - 14:18
#2
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"Учитывая степень тяжести совершенного преступления, суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет " - а талоны на доп. паёк не забыли ему присудить ? Что за закон такой "гуманный " к бандитам и насильникам ! :-(
Профайл
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13563
Избил и изнасиловал в извращенной форме - Приговор жителю Федоровки, убившему возлюбленную, вынес суд
Отправлено: 08.11.23 - 14:31
#3
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Цитата:
Филипповна:
Женщины ведите себя осторожно. Вы, же видите что у людей крышу срывает. Один полицейских убил свою жену, оставил детей без мамы. Этот свою любовь избил. Будьте аккуратны. Не злите таких мужиков. Избегайте, не встречайтесь лишний раз И тем более водку с такими опасно пить.
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