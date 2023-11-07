Отправлено: - 11:47

Vit:

Причём в моём окопе будут и нормальные казахи сидеть и русские. Так и на донбасе. Они хотели мир. Жить.

Цитата:Сразу по нескольким пунктам напишу , что я думаю. Во первых никакой ты не сепар и со стороны Акроса, конечно не корректно было задавать тебе этот вопрос.Ты нормальный человек, у которого два друга , которых ты знал с детства вдруг начали коситься друг на друга и обвинять во всех смертных грехах. А ты не знаешь , как их помирить и сделать так, чтобы всё было, как раньше. И от этого у тебя на сердце большая печаль. И один как брат и другой такой же, и если они вдруг подерутся ты не можешь принять чью то сторону и разнять их тоже не можешь. В этом ты не одинок. кстати многие россияне, которые уехали из России сразу после начала войны, а не после мобилизации испытывали такие же чувства. Представь от Москвы до Киева ночь на поезде, многие просто на выходные ездили . как в Москву с Украины, так и в Киев с Москвы. А тут бац и война. В голове не укладывается, потому и уехали подальше, даже если открыто против не выступали.