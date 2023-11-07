Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
Флуд и оффтопик (часть 7)
Флуд и оффтопик (часть 7)
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 07.11.23 - 22:13
Цитата:
Понятно, что это не просто. Тебя прислали целину поднять, а домой вернуть забыли. А теперь просят выбирать.
Vit:
Вот меня хотят что б я определился.
Вот меня хотят что б я определился.
Понятно, что это не просто. Тебя прислали целину поднять, а домой вернуть забыли. А теперь просят выбирать.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 07.11.23 - 22:19
Цитата:
Абайка уже тебя определил
Цитата:
Vit:
Как определится.
Как определится.
Абайка уже тебя определил
Цитата:
abaika95: 90% местных русских и украинцев в области это дети внуки или правнуки свинопасов (чего многие почему-то стесняются)
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 07.11.23 - 22:26
Цитата:
[Исправлено: Vit, 07.11.2023 - 21:27]
maxsaf:Абайка не авторитет. После того что он сказал что есть хата в челябянске. Всё. Он сепар)
[Исправлено: Vit, 07.11.2023 - 21:27]
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 07.11.23 - 22:33
Цитата:
111 тоже не авторитет, сам несколько раз заявлял, что не патриот.
Акрос в Испанию свалит. Остаётся Саба
Vit:
111 тоже не авторитет, сам несколько раз заявлял, что не патриот.
Акрос в Испанию свалит. Остаётся Саба
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 07.11.23 - 22:35
Цитата:
Они все свалят. И актрос и Марик. Всё они прекрасно понимают.
maxsaf:
Они все свалят. И актрос и Марик. Всё они прекрасно понимают.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 07.11.23 - 22:39
Цитата:
Я - точно диванный. Не встану, в окоп не пойду, оружие в руки не возьму. Буду свою семью увозить максимально далеко от конфликтов, столько раз, сколько потребуется. Новая Зеландия - ты следующая, потом - на Луну
Vit: Ой, я, не понимаю такие коменты. Типа мы диваные, а вы реальные.?)
Я - точно диванный. Не встану, в окоп не пойду, оружие в руки не возьму. Буду свою семью увозить максимально далеко от конфликтов, столько раз, сколько потребуется. Новая Зеландия - ты следующая, потом - на Луну
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 07.11.23 - 23:05
Цитата:
А вы считаете что статья о ярмарке?
родом из Шанхая2022: ...... вы стали чушь нести судари,статья о чём о встрече президентов или об окопах?Цитата:
родом из Шанхая2022: .......Ярмарка будет 11 ноября. Учитывая, что на улице заметно похолодало, в акимате Костаная приняли решение ярмарку проводить в крытом помещении. Впервые торговлю проведут на рынке «Саяхат», что в здании автовокзала. - Ярмарка пройдет 11 ноября, начало в 9.00. Адрес нашего рынка: Костанай, ул. Карбышева, 131. Сельхозтоваропроизводители области предоставят для ярмарки не только продукты питания, но и не продовольственные товары. Цены будут ниже рыночных, - сообщила директор рынка «Саяхат» Ольга Терехова.
А вы считаете что статья о ярмарке?
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 08.11.23 - 11:10
Цитата:
Всякое мнение которое не моё это чушь, а моё единственно правильное!
maxsaf:
А вы считаете что статья о ярмарке?
А вы считаете что статья о ярмарке?
Всякое мнение которое не моё это чушь, а моё единственно правильное!
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 08.11.23 - 11:47
Цитата:
Сразу по нескольким пунктам напишу , что я думаю. Во первых никакой ты не сепар и со стороны Акроса, конечно не корректно было задавать тебе этот вопрос.Ты нормальный человек, у которого два друга , которых ты знал с детства вдруг начали коситься друг на друга и обвинять во всех смертных грехах. А ты не знаешь , как их помирить и сделать так, чтобы всё было, как раньше. И от этого у тебя на сердце большая печаль. И один как брат и другой такой же, и если они вдруг подерутся ты не можешь принять чью то сторону и разнять их тоже не можешь. В этом ты не одинок. кстати многие россияне, которые уехали из России сразу после начала войны, а не после мобилизации испытывали такие же чувства. Представь от Москвы до Киева ночь на поезде, многие просто на выходные ездили . как в Москву с Украины, так и в Киев с Москвы. А тут бац и война. В голове не укладывается, потому и уехали подальше, даже если открыто против не выступали.
Vit:
Причём в моём окопе будут и нормальные казахи сидеть и русские. Так и на донбасе. Они хотели мир. Жить.
Причём в моём окопе будут и нормальные казахи сидеть и русские. Так и на донбасе. Они хотели мир. Жить.
Сразу по нескольким пунктам напишу , что я думаю. Во первых никакой ты не сепар и со стороны Акроса, конечно не корректно было задавать тебе этот вопрос.Ты нормальный человек, у которого два друга , которых ты знал с детства вдруг начали коситься друг на друга и обвинять во всех смертных грехах. А ты не знаешь , как их помирить и сделать так, чтобы всё было, как раньше. И от этого у тебя на сердце большая печаль. И один как брат и другой такой же, и если они вдруг подерутся ты не можешь принять чью то сторону и разнять их тоже не можешь. В этом ты не одинок. кстати многие россияне, которые уехали из России сразу после начала войны, а не после мобилизации испытывали такие же чувства. Представь от Москвы до Киева ночь на поезде, многие просто на выходные ездили . как в Москву с Украины, так и в Киев с Москвы. А тут бац и война. В голове не укладывается, потому и уехали подальше, даже если открыто против не выступали.
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 19581
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 08.11.23 - 11:48
Цитата:
можно было не сообщать об этом,
это и так известно.
рс
вы хоть поняли откуда возник вопрос про ярмарку?
сто процентов уверен что нет.
[Исправлено: alex_60, 08.11.2023 - 11:52]
saba:
Всякое мнение которое не моё это чушь, а моё единственно правильное!
Всякое мнение которое не моё это чушь, а моё единственно правильное!
можно было не сообщать об этом,
это и так известно.
рс
вы хоть поняли откуда возник вопрос про ярмарку?
сто процентов уверен что нет.
[Исправлено: alex_60, 08.11.2023 - 11:52]
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 19581
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 08.11.23 - 11:49
Цитата:
любимая тема saba.
saba:
А тут бац и война.
А тут бац и война.
любимая тема saba.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 08.11.23 - 11:59
Насчёт Донбасса и того , что они хотели просто мирно жить.Да вот именно , что не хотели, не простые жители в большинстве своём, а верхушка,элита так сказать. И язык здесь не при чём. Сколько русскоязычных областей Украины даже не помышляла перейти в РФ, а когда пришли российские войска стали сопротивляться? Харьков ,Одесса ,Днепропетровск и т.д. Кстати Запорожье и Херсон никто не обстреливал а их тоже "освободили" не задумывался почему? Детей очень жалко конечно, но разве это аргумент в геополитике. Сейчас в Газе детей убивают пачками, каждая сторона скорбит по детям, но это не мешает Западу открыто поддерживать Израиль, а России принимать делегацию Хамас. Столь любимый Таноми, Яков Кедми долго рассуждал на программе у Соловьёва, какая чудовищная страна Украина и как её победить( а он напомню ещё и генерал, бывший руководитель одной из разведок Израиля), вдруг расплевался с Соловьёвым в прямом эфире и заявил ,":Кто напал, тот и должен платить". И никакие дети ему не указ. он просто сказал в ответ на обвинения Соловьёва: А что нам ещё остаётся делать?"
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 08.11.23 - 12:03
Цитата:
Зачем же тогда реагировать на мои слова? Вы же уверены , что я тупой , махровый казахский националист. который к тому же ещё и поддерживает Украину с Зеленским и порочит славное имя Гой еси славного молодца В.В. Путина.
alex_60:
сто процентов уверен что нет.
сто процентов уверен что нет.
Зачем же тогда реагировать на мои слова? Вы же уверены , что я тупой , махровый казахский националист. который к тому же ещё и поддерживает Украину с Зеленским и порочит славное имя Гой еси славного молодца В.В. Путина.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 08.11.23 - 12:06
Цитата:
Пепел Клааса стучит в моё сердце!
alex_60:
любимая тема saba.
любимая тема saba.
Пепел Клааса стучит в моё сердце!
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Краснодар
- Регистрация:
- 06.07.18
- Сообщений:
- 9016
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 08.11.23 - 13:49
Цитата:
-------------
saba:
Всякое мнение которое не моё это чушь, а моё единственно правильное!
Всякое мнение которое не моё это чушь, а моё единственно правильное!
-------------
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 52, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 51
|Зарегистрированные пользователи: Kairat stayer
|Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать