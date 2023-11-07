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≡ Флуд и оффтопик (часть 7)
 
 
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21161
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 07.11.23 - 22:13
#13456
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Цитата:
Vit:
Вот меня хотят что б я определился.

Понятно, что это не просто. Тебя прислали целину поднять, а домой вернуть забыли. А теперь просят выбирать. 8-)
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21161
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 07.11.23 - 22:19
#13457
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Цитата:
Vit:
Как определится.

Абайка уже тебя определил

Цитата:
abaika95: 90% местных русских и украинцев в области это дети внуки или правнуки свинопасов (чего многие почему-то стесняются)
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13563
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 07.11.23 - 22:26
#13458
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Цитата:
maxsaf:
Абайка не авторитет. После того что он сказал что есть хата в челябянске. Всё. Он сепар)

[Исправлено: Vit, 07.11.2023 - 21:27]
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21161
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 07.11.23 - 22:33
#13459
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Цитата:
Vit:

111 тоже не авторитет, сам несколько раз заявлял, что не патриот. :lol:
Акрос в Испанию свалит. Остаётся Саба :lol:
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13563
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 07.11.23 - 22:35
#13460
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Цитата:
maxsaf:

Они все свалят. И актрос и Марик. Всё они прекрасно понимают.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21161
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 07.11.23 - 22:39
#13461
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Цитата:
Vit: Ой, я, не понимаю такие коменты. Типа мы диваные, а вы реальные.?)

Я - точно диванный. Не встану, в окоп не пойду, оружие в руки не возьму. Буду свою семью увозить максимально далеко от конфликтов, столько раз, сколько потребуется. Новая Зеландия - ты следующая, потом - на Луну :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21161
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 07.11.23 - 23:05
#13462
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Цитата:
родом из Шанхая2022: ...... вы стали чушь нести судари,статья о чём о встрече президентов или об окопах?
Цитата:
родом из Шанхая2022: .......Ярмарка будет 11 ноября. Учитывая, что на улице заметно похолодало, в акимате Костаная приняли решение ярмарку проводить в крытом помещении. Впервые торговлю проведут на рынке «Саяхат», что в здании автовокзала. - Ярмарка пройдет 11 ноября, начало в 9.00. Адрес нашего рынка: Костанай, ул. Карбышева, 131. Сельхозтоваропроизводители области предоставят для ярмарки не только продукты питания, но и не продовольственные товары. Цены будут ниже рыночных, - сообщила директор рынка «Саяхат» Ольга Терехова.


А вы считаете что статья о ярмарке?
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3393
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 08.11.23 - 11:10
#13463
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Цитата:
maxsaf:
А вы считаете что статья о ярмарке?

Всякое мнение которое не моё это чушь, а моё единственно правильное!
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3393
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 08.11.23 - 11:47
#13464
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Цитата:
Vit:
Причём в моём окопе будут и нормальные казахи сидеть и русские. Так и на донбасе. Они хотели мир. Жить.

Сразу по нескольким пунктам напишу , что я думаю. Во первых никакой ты не сепар и со стороны Акроса, конечно не корректно было задавать тебе этот вопрос.Ты нормальный человек, у которого два друга , которых ты знал с детства вдруг начали коситься друг на друга и обвинять во всех смертных грехах. А ты не знаешь , как их помирить и сделать так, чтобы всё было, как раньше. И от этого у тебя на сердце большая печаль. И один как брат и другой такой же, и если они вдруг подерутся ты не можешь принять чью то сторону и разнять их тоже не можешь. В этом ты не одинок. кстати многие россияне, которые уехали из России сразу после начала войны, а не после мобилизации испытывали такие же чувства. Представь от Москвы до Киева ночь на поезде, многие просто на выходные ездили . как в Москву с Украины, так и в Киев с Москвы. А тут бац и война. В голове не укладывается, потому и уехали подальше, даже если открыто против не выступали.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
19581
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 08.11.23 - 11:48
#13465
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Цитата:
saba:
Всякое мнение которое не моё это чушь, а моё единственно правильное!


можно было не сообщать об этом,
это и так известно.
рс
вы хоть поняли откуда возник вопрос про ярмарку?
сто процентов уверен что нет.

[Исправлено: alex_60, 08.11.2023 - 11:52]
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
19581
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 08.11.23 - 11:49
#13466
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Цитата:
saba:
А тут бац и война.


любимая тема saba.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3393
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 08.11.23 - 11:59
#13467
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Насчёт Донбасса и того , что они хотели просто мирно жить.Да вот именно , что не хотели, не простые жители в большинстве своём, а верхушка,элита так сказать. И язык здесь не при чём. Сколько русскоязычных областей Украины даже не помышляла перейти в РФ, а когда пришли российские войска стали сопротивляться? Харьков ,Одесса ,Днепропетровск и т.д. Кстати Запорожье и Херсон никто не обстреливал а их тоже "освободили" не задумывался почему? Детей очень жалко конечно, но разве это аргумент в геополитике. Сейчас в Газе детей убивают пачками, каждая сторона скорбит по детям, но это не мешает Западу открыто поддерживать Израиль, а России принимать делегацию Хамас. Столь любимый Таноми, Яков Кедми долго рассуждал на программе у Соловьёва, какая чудовищная страна Украина и как её победить( а он напомню ещё и генерал, бывший руководитель одной из разведок Израиля), вдруг расплевался с Соловьёвым в прямом эфире и заявил ,":Кто напал, тот и должен платить". И никакие дети ему не указ. он просто сказал в ответ на обвинения Соловьёва: А что нам ещё остаётся делать?"
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3393
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 08.11.23 - 12:03
#13468
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Цитата:
alex_60:
сто процентов уверен что нет.

Зачем же тогда реагировать на мои слова? Вы же уверены , что я тупой , махровый казахский националист. который к тому же ещё и поддерживает Украину с Зеленским и порочит славное имя Гой еси славного молодца В.В. Путина.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3393
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 08.11.23 - 12:06
#13469
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Цитата:
alex_60:
любимая тема saba.

Пепел Клааса стучит в моё сердце!
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
9016
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 08.11.23 - 13:49
#13470
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Цитата:
saba:
Всякое мнение которое не моё это чушь, а моё единственно правильное!

------------- :lol: :lol: :lol:
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