НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ «Интим под конвоем»: новые подробности «отдыха» Кайрата Боранбаева в СИЗО
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47926
«Интим под конвоем»: новые подробности «отдыха» Кайрата Боранбаева в СИЗО
Отправлено: 07.11.23 - 10:49
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Свидетельница, которая и была той самой «особой», во время судебных разбирательств дала показания о том, что «они встретились в джипе черного цвета, где она оказала интимные услуги за денежное вознаграждение».
Читать новость

Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13563
Re: «Интим под конвоем»: новые подробности «отдыха» Кайрата...
Отправлено: 07.11.23 - 10:49
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Незнаю как другие, я боюсь таких людей Ему жизнь ломают, тюрьма светит а он о бабах думает. У меня от тревожности что приходит капец не встал бы. Всё таки эмоциональное чувство близости с женщиной она высока.
Профайл
Мс18
§ Мс18
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.01.21
Сообщений:
112
Re: «Интим под конвоем»: новые подробности «отдыха» Кайрата...
Отправлено: 07.11.23 - 11:14
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Значит зря подняли зарплату мвд раз допускают такие нарушения!
Профайл
О
§ ОГПУ
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.02.22
Сообщений:
191
Re: «Интим под конвоем»: новые подробности «отдыха» Кайрата...
Отправлено: 07.11.23 - 13:26
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Уровень мышления такой, вообще действующее высшее руководство страны очень грамотно ломает старых хозяев, чётко и без лишнего шума
Профайл
О
§ ОГПУ
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.02.22
Сообщений:
191
Re: «Интим под конвоем»: новые подробности «отдыха» Кайрата...
Отправлено: 07.11.23 - 14:00
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вообще внимания слишком много этому персонажу, мелковат и сваха его тоже ни очень, а вот когда реально за старика возьмутся вот тогда можно сказать что да Казахстан живёт по новому
Профайл
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13563
Re: «Интим под конвоем»: новые подробности «отдыха» Кайрата...
Отправлено: 07.11.23 - 15:26
#5
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хотя наверно именно такие люди добиваются успеха. Чпокают даже в тюрме. Идут вперёд и не смотрят не на кого. Я другой. Церковь хожу. Музей и тд. Значит мне не стать акимом не когда)
Профайл
сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
6431
Re: «Интим под конвоем»: новые подробности «отдыха» Кайрата...
Отправлено: 08.11.23 - 12:31
#6
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Если у сватов миллиарды валяются просто так представляю что есть у зятей,дочерей и у самого монарха. Думаю, нелегко будет до них добраться, если вообще доберутся
Профайл Посетить вебсайт
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 93, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 93
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS