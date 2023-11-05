Отправлено: - 09:37

ACROS: землю там буду есть, но не вернусь- всё буду ДЕЛАТЬ ради детей, если надо и в проститутки пойду, но дам свои детям НЕМЕЦКОЕ образование и устрою их на хорошую работу..."

Цитата:Всегда было интересно. А что ей тут мешало стать проститукой, землю кушать. Почему она готова ноги разводить под каким нибудь африканцем в Франции а тут просто жить коров доить не хочет. Ну и скатерью ей дорога.