Отправлено: - 01:01

maxsaf:

37 это уже высокая, считается?

Цитата:да .....ц, пафос с первой до последней буквы. не вызывающий ничего кроме рвотных позывов. и этот "избранный" похоже любитель подобных ушно-дупных ласк языком.на балете недавнем по окончании выступления с какого-то хрена на сцену вышла говорящая голова местного акиматовского телеканала и стала пафосно вещать какую-то колхозно-пролетарскую ахинею в духе "напутственных слов" по окончании самодеятельного концерта на выпускном в детском саду. и ионенко при этом был в зале. хотите вы подарить танцорам эту корзину цветов, просто подарите и всё. этот трындёж в дополнение к цветам ....й не нужен.где его там ждали, в сху, схи? судя по такому поведению там ему самое место.