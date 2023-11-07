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"Его судьба зависит от жителей города" - Виктору Ионенко вручили удостоверение акима Рудного
"Его судьба зависит от жителей города" - Виктору Ионенко вручили удостоверение акима Рудного
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