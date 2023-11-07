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≡ "Его судьба зависит от жителей города" - Виктору Ионенко вручили удостоверение акима Рудного
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47924
"Его судьба зависит от жителей города" - Виктору Ионенко вручили удостоверение акима Рудного
Отправлено: 07.11.23 - 19:56
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- Я бы сказал так, есть энергия страны, энергия города, а у вас есть энергия настоящего мужчины, настоящего бойца. И мы это почувствовали в тех делах, которые вы уже совершили, - отметил на вручении общественник Александр ЗАСКАЛЬКО.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21153
Re: Виктору Ионенко вручили удостоверение акима Рудного
Отправлено: 07.11.23 - 19:56
#1
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Цитата:
Он подчеркнул, что граждане проявили высокую активность и на участках "показали заинтересованность в этом процессе, продемонстрировали поддержку политики президента". Напомним, итоговая явка на выборах по области составила всего 48,7%, а по Рудному еще меньше - всего 37,8%.

37 это уже высокая, считается?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
33535
Re: "Его судьба зависит от жителей города" - Виктору...
Отправлено: 07.11.23 - 20:46
#2
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Цитата:
Я общаюсь с соседями, с таксистами

Таксисты сила..
А сосед таксист, вдвойне .
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
313
Re: "Его судьба зависит от жителей города" - Виктору...
Отправлено: 08.11.23 - 01:01
#3
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Цитата:
maxsaf:
37 это уже высокая, считается?

да .....ц, пафос с первой до последней буквы. не вызывающий ничего кроме рвотных позывов. и этот "избранный" похоже любитель подобных ушно-дупных ласк языком.
на балете недавнем по окончании выступления с какого-то хрена на сцену вышла говорящая голова местного акиматовского телеканала и стала пафосно вещать какую-то колхозно-пролетарскую ахинею в духе "напутственных слов" по окончании самодеятельного концерта на выпускном в детском саду. и ионенко при этом был в зале. хотите вы подарить танцорам эту корзину цветов, просто подарите и всё. этот трындёж в дополнение к цветам ....й не нужен.
где его там ждали, в сху, схи? судя по такому поведению там ему самое место.
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