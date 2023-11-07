Re: Водители после ДТП должны быть унижены и подавлены

Отправлено: - 23:48

Давненько было. В меня, ударился, человек. Он сразу умер. Меня на проверку привезли. Но я вам тут писал и не раз я некурю и пиво не пью. . Вобщем взяли кровь. Мочу. Я страшно переживал не за анализ а за человека . Он умер . Вобщем я потом успокоился . А не фига. Звонят наши уже Пригласили в книжку, та что белая. Я пришел. Они мне говорят на вас подали в суд. На вас запрос. Я им. Делайте что положено. . Потом вызвали в Россию я им там дал показания . Вобщем меня отпустили. Я чист. Он сам косяк запорол. Мой косяк только в том что я, не смог увернулся с моим то опытом я обязан был это сделать. Прости меня я не спас тебя.