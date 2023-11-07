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Водители после ДТП должны быть унижены и подавлены
Водители после ДТП должны быть унижены и подавлены
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 47924
Водители после ДТП должны быть унижены и подавлены
Отправлено: 07.11.23 - 21:35
Случается, что не по своей воле, а из-за какого то торопыги или ямы на дороге, то есть ДТП, приходится бывать на Абая, 39. После составления схемы ДТП виновный и потерпевший едут в ГАИ и там уже подписывают составленные протоколы.
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T
(Пользователи)
- Регистрация:
- 09.08.18
- Сообщений:
- 325
Re: Водители после ДТП должны быть унижены и подавлены
Отправлено: 07.11.23 - 21:35
Это что ещё за "Ньюорские" трущёбы? того и гляди сейчас бомжи повалят изо всех щелей
T
(Пользователи)
- Регистрация:
- 09.08.18
- Сообщений:
- 325
Re: Водители после ДТП должны быть унижены и подавлены
Отправлено: 07.11.23 - 21:37
При власти советов такого конечно и в начале 20 века не було...сразу бы на соловки
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 09.02.12
- Сообщений:
- 13562
Re: Водители после ДТП должны быть унижены и подавлены
Отправлено: 07.11.23 - 23:48
Давненько было. В меня, ударился, человек. Он сразу умер. Меня на проверку привезли. Но я вам тут писал и не раз я некурю и пиво не пью. . Вобщем взяли кровь. Мочу. Я страшно переживал не за анализ а за человека . Он умер . Вобщем я потом успокоился . А не фига. Звонят наши уже Пригласили в книжку, та что белая. Я пришел. Они мне говорят на вас подали в суд. На вас запрос. Я им. Делайте что положено. . Потом вызвали в Россию я им там дал показания . Вобщем меня отпустили. Я чист. Он сам косяк запорол. Мой косяк только в том что я, не смог увернулся с моим то опытом я обязан был это сделать. Прости меня я не спас тебя.
Re: Водители после ДТП должны быть унижены и подавлены
Отправлено: 08.11.23 - 00:24
//С каждого ДТП минимальный штраф 68 тысяч тенге.//
Это, что "кормушка" такая? Ни разу не слышал, что бы где либо, за ДТП штрафы брали. Это же всё равно, что оступился, перелом - на тебе штраф. За нарушений правил, возмещение ущерба понятно (страховка занимается), но за само ДТП? Это прикол?
Это, что "кормушка" такая? Ни разу не слышал, что бы где либо, за ДТП штрафы брали. Это же всё равно, что оступился, перелом - на тебе штраф. За нарушений правил, возмещение ущерба понятно (страховка занимается), но за само ДТП? Это прикол?
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 25.05.21
- Сообщений:
- 433
Re: Водители после ДТП должны быть унижены и подавлены
Отправлено: 08.11.23 - 00:40
Цитата:
Нарушение водителями ТС установленных правил обеспечения безопасности дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств, грузов, дорог, дорожных и других сооружений или иного имущества, причинившее материальный ущерб. 20 МРП = 69 000 тнг или лишение прав на 6 мес. ст. 610 ч. 1
То же действие, повлекшее причинение потерпевшему легкого вреда здоровью. 40 МРП = 138 000 тнг или лишение прав на 9 месяцев ст. 610 ч.2
Те же действия, совершенные лицом, не имеющим права управления транспортными средствами. 60 МРП = 207 000 тнг ст. 610 ч.3
Оставление водителем в нарушение правил дорожного движения места дорожно-транспортного происшествия, участником которого он являлся. 50 МРП (172 500 тнг на 2023 год) или лишение прав на 1 год ст. 611 ч.2
Эл-починно:
Нарушение водителями ТС установленных правил обеспечения безопасности дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств, грузов, дорог, дорожных и других сооружений или иного имущества, причинившее материальный ущерб. 20 МРП = 69 000 тнг или лишение прав на 6 мес. ст. 610 ч. 1
То же действие, повлекшее причинение потерпевшему легкого вреда здоровью. 40 МРП = 138 000 тнг или лишение прав на 9 месяцев ст. 610 ч.2
Те же действия, совершенные лицом, не имеющим права управления транспортными средствами. 60 МРП = 207 000 тнг ст. 610 ч.3
Оставление водителем в нарушение правил дорожного движения места дорожно-транспортного происшествия, участником которого он являлся. 50 МРП (172 500 тнг на 2023 год) или лишение прав на 1 год ст. 611 ч.2
Водители после ДТП должны быть унижены и подавлены
Отправлено: 08.11.23 - 00:49
Цитата:
Интересная формулировка конечно, можно всё, что угодно подвести. Вот я например еду в потоке, впереди меня машина внезапно тормозит (не важно по какой причине) я в неё влетаю (случай из жизни) , единственное в чём я виноват, точнее что мне можно предъявить - не соблюдал дистанцию. За это штрафов не полагается, во всяком случае в ЕС. Просто ДТП и страховой случай. Я смотрю серьёзно там у вас всё. Или был случай, на парковке, мою машину поцарапали, то же самое, просто невнимательность - страховой случай. Полиция запротоколировала, причём на месте всё.
Цитата:
С таким слава богу не сталкивался, но что, если потерпевший сам под машину бросился?
Ну по остальным пунктам понятно, то же самое, ну или примерно то же самое.
[Исправлено: Эл-починно, 08.11.2023 - 00:55]
[Исправлено: Эл-починно, 08.11.2023 - 00:57]
Ильяс:
Нарушение водителями ТС установленных правил обеспечения безопасности дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств, грузов, дорог, дорожных и других сооружений или иного имущества, причинившее материальный ущерб. 20 МРП = 69 000 тнг или лишение прав на 6 мес. ст. 610 ч. 1
Нарушение водителями ТС установленных правил обеспечения безопасности дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств, грузов, дорог, дорожных и других сооружений или иного имущества, причинившее материальный ущерб. 20 МРП = 69 000 тнг или лишение прав на 6 мес. ст. 610 ч. 1
Интересная формулировка конечно, можно всё, что угодно подвести. Вот я например еду в потоке, впереди меня машина внезапно тормозит (не важно по какой причине) я в неё влетаю (случай из жизни) , единственное в чём я виноват, точнее что мне можно предъявить - не соблюдал дистанцию. За это штрафов не полагается, во всяком случае в ЕС. Просто ДТП и страховой случай. Я смотрю серьёзно там у вас всё. Или был случай, на парковке, мою машину поцарапали, то же самое, просто невнимательность - страховой случай. Полиция запротоколировала, причём на месте всё.
Цитата:
Ильяс:
То же действие, повлекшее причинение потерпевшему легкого вреда здоровью. 40 МРП = 138 000 тнг или лишение прав на 9 месяцев ст. 610 ч.2
То же действие, повлекшее причинение потерпевшему легкого вреда здоровью. 40 МРП = 138 000 тнг или лишение прав на 9 месяцев ст. 610 ч.2
С таким слава богу не сталкивался, но что, если потерпевший сам под машину бросился?
Ну по остальным пунктам понятно, то же самое, ну или примерно то же самое.
[Исправлено: Эл-починно, 08.11.2023 - 00:55]
[Исправлено: Эл-починно, 08.11.2023 - 00:57]
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