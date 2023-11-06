Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
Владимир Путин примет участие в костанайском форуме межрегионального сотрудничества. Но только онлайн
Владимир Путин примет участие в костанайском форуме межрегионального сотрудничества. Но только онлайн
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 47924
Владимир Путин примет участие в костанайском форуме межрегионального сотрудничества. Но только онлайн
Отправлено: 06.11.23 - 15:27
9 ноября по приглашению Касым-Жомарта Токаева с официальным визитом Астану посетит президент Российской Федерации Владимир Путин, заявили в пресс-службе президента Казахстана.
Читать новость
Читать новость
Владимир Путин примет участие в костанайском форуме межрегионального сотрудничества. Но только онлайн
Отправлено: 07.11.23 - 11:10
Цитата:
abaika95: все-таки доложили фсбшники путину что я тут с него за рудный хочу спроситьА чего там с рудным? Рудный Марикджан держит. Он местный мафиози. Надо с Марика спрашивать а не с Путина.
T
(Пользователи)
- Регистрация:
- 09.08.18
- Сообщений:
- 325
Re: Владимир Путин примет участие в костанайском форуме...
Отправлено: 07.11.23 - 11:31
Комментарий удален модератором.
Владимир Путин примет участие в костанайском форуме межрегионального сотрудничества. Но только онлайн
Отправлено: 07.11.23 - 12:02
Цитата:
Так а чё за вопрос? Когда своих спасать прийдёт или какой?
abaika95:
все-таки доложили фсбшники путину что я тут с него за рудный хочу спросить
все-таки доложили фсбшники путину что я тут с него за рудный хочу спросить
Так а чё за вопрос? Когда своих спасать прийдёт или какой?
Владимир Путин примет участие в костанайском форуме межрегионального сотрудничества. Но только онлайн
Отправлено: 07.11.23 - 12:06
Цитата:
Ему на время проведения форума сказали не высовываться. А то в кадр попадет где-нибудь со своим плакатом "ждём вас в суде"
Vit:
Рудный Марикджан держит. Он местный мафиози. Надо с Марика спрашивать а не с Путина.
Рудный Марикджан держит. Он местный мафиози. Надо с Марика спрашивать а не с Путина.
Ему на время проведения форума сказали не высовываться. А то в кадр попадет где-нибудь со своим плакатом "ждём вас в суде"
Владимир Путин примет участие в костанайском форуме межрегионального сотрудничества. Но только онлайн
Отправлено: 07.11.23 - 12:08
[quote вопрос ]maxsaf: Так а чё за вопрос? Когда своих спасать прийдёт или какой? Нет. Он психолог. Вопрос должен быть высоким. Например когда война закончится? Скажите причём тут рудный? А это и есть высоко интелектуальный вопрос. )
Владимир Путин примет участие в костанайском форуме межрегионального сотрудничества. Но только онлайн
Отправлено: 07.11.23 - 14:30
Цитата:
Каких своих ?
Vit:
Когда своих спасать прийдёт или какой
Когда своих спасать прийдёт или какой
Каких своих ?
Владимир Путин примет участие в костанайском форуме межрегионального сотрудничества. Но только онлайн
Отправлено: 07.11.23 - 14:40
Цитата:
YESNO:Я неправильно скопировал. Выше читайте. Не я сказал своих спасать. Ну раз уже отвечаю то своё мнение так:. Спасать нас нужно от не России. А от мутных людей с юга. Кто январские событие устраивал. Я говорил и буду говорить бойтесь не русских в Казахстане бойтесь других. Эти другие и разрушат Казахстан!
Владимир Путин примет участие в костанайском форуме межрегионального сотрудничества. Но только онлайн
Отправлено: 07.11.23 - 14:56
Цитата:
Сионисты и так понятно кто . Те кто потопил Красный корабль СССР. Отправили на дно .290 млн чел на борту.
Vit:
Эти другие и разрушат Казахстан
Эти другие и разрушат Казахстан
Сионисты и так понятно кто . Те кто потопил Красный корабль СССР. Отправили на дно .290 млн чел на борту.
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 3388
Re: Владимир Путин примет участие в костанайском форуме...
Отправлено: 07.11.23 - 15:38
Цитата:
Хуже того есть ещё ИИ, который как предупреждает наш заокеанский друг угрожает отправить на дно всё человечество.
YESNO:
Сионисты
Сионисты
Хуже того есть ещё ИИ, который как предупреждает наш заокеанский друг угрожает отправить на дно всё человечество.
Владимир Путин примет участие в костанайском форуме межрегионального сотрудничества. Но только онлайн
Отправлено: 07.11.23 - 15:58
Цитата:
Подчинив себе в полной мере скорее .Зачем уничтожать то . Не это все сказки думаю про уничтожение . Если только обнулить все захотят . Чтоб по другому сценарию все началось .
YESNO:
отправить на дно всё человечество
отправить на дно всё человечество
Подчинив себе в полной мере скорее .Зачем уничтожать то . Не это все сказки думаю про уничтожение . Если только обнулить все захотят . Чтоб по другому сценарию все началось .
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 5152
Владимир Путин примет участие в костанайском форуме межрегионального сотрудничества. Но только онлайн
Отправлено: 07.11.23 - 18:38
Цитата:
Как кто? Масимов - его уже арестовали, осудили и посадили. Остальные, в том числе - первый зам Масимова не при делах.
Или у вас есть другие сведения о январских заговорщиках ???
Vit:
Кто январские событие устраивал.
Кто январские событие устраивал.
Как кто? Масимов - его уже арестовали, осудили и посадили. Остальные, в том числе - первый зам Масимова не при делах.
Или у вас есть другие сведения о январских заговорщиках ???
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 19573
Re: Владимир Путин примет участие в костанайском форуме...
Отправлено: 07.11.23 - 23:04
Интересно какие блюда подают в Аккорде во время визитов глав государств.
СМИ почему то не сообщают.
К примеру
///. На встрече 20 марта Владимир Путин угощал Си Цзиньпина блинчиками с перепелкой и грибами, закуской из дальневосточных морепродуктов и ухой из стерляди с расстегаем. На сладкое подавали знаменитый на весь мир десерт «Павлова».//
Или три недели назад во время визита Путина в Китай
//Во время официального обеда в Китае президента России Владимира Путина угощали рагу под названием «Семейное счастье». В меню также были утка по-пекински, говяжья грудинка, пельмени с крабом и другие блюда. На десерт подали мороженое и фрукты. Среди алкогольных напитков гостям предложили китайское красное сухое вино Great Wall 2009 года, а также белое сухое вино Changyu 2016 года и водку Маотай, передает РИА Новости.//
Хотелось бы сравнить.
СМИ почему то не сообщают.
К примеру
///. На встрече 20 марта Владимир Путин угощал Си Цзиньпина блинчиками с перепелкой и грибами, закуской из дальневосточных морепродуктов и ухой из стерляди с расстегаем. На сладкое подавали знаменитый на весь мир десерт «Павлова».//
Или три недели назад во время визита Путина в Китай
//Во время официального обеда в Китае президента России Владимира Путина угощали рагу под названием «Семейное счастье». В меню также были утка по-пекински, говяжья грудинка, пельмени с крабом и другие блюда. На десерт подали мороженое и фрукты. Среди алкогольных напитков гостям предложили китайское красное сухое вино Great Wall 2009 года, а также белое сухое вино Changyu 2016 года и водку Маотай, передает РИА Новости.//
Хотелось бы сравнить.
Владимир Путин примет участие в костанайском форуме межрегионального сотрудничества. Но только онлайн
Отправлено: 07.11.23 - 23:07
Цитата:
Где Масимов взял двадцать тыщ террористов?
ACROS:
Или у вас есть другие сведения о январских заговорщиках ???
Или у вас есть другие сведения о январских заговорщиках ???
Где Масимов взял двадцать тыщ террористов?
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 42, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 42
|Зарегистрированные пользователи: Нет
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать