Отправлено: - 11:10

abaika95: все-таки доложили фсбшники путину что я тут с него за рудный хочу спросить

Цитата:А чего там с рудным? Рудный Марикджан держит. Он местный мафиози. Надо с Марика спрашивать а не с Путина.