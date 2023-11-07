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Зачем Путин приедет в Казахстан, рассказали в правительстве
Зачем Путин приедет в Казахстан, рассказали в правительстве
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 47924
Зачем Путин приедет в Казахстан, рассказали в правительстве
Отправлено: 07.11.23 - 13:56
Заместитель премьер-министра Серик Жумангарин рассказал о предстоящем визите в Казахстан президента России Владимира Путина и форуме межрегионального сотрудничества двух стран.
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Зачем Путин приедет в Казахстан, рассказали в правительстве
Отправлено: 07.11.23 - 21:38
Цитата:
Я же акросу ответил и тебе тоже. Я незнаю как поведу себя. Всё будет зависит от непосредственно тех обстоятельств с которыми столкнусь. Возможно будем сидеть с тобой и сабой в одном окопе возможно будем сидеть в разных окопах . Я честно незнаю . Но это не значит что я не могу определится. Всё будет зависить от момента, от того что будет происходить.
111:
Я же акросу ответил и тебе тоже. Я незнаю как поведу себя. Всё будет зависит от непосредственно тех обстоятельств с которыми столкнусь. Возможно будем сидеть с тобой и сабой в одном окопе возможно будем сидеть в разных окопах . Я честно незнаю . Но это не значит что я не могу определится. Всё будет зависить от момента, от того что будет происходить.
T
(Пользователи)
- Регистрация:
- 09.08.18
- Сообщений:
- 325
Re: Зачем Путин приедет в Казахстан, рассказали в правительстве
Отправлено: 07.11.23 - 21:41
А теперь посмотри на украинца, который потерял детей, жену, мать в первые дни войны, им предлагаешь просто так, застрелиться? Вот только с какой територии украинец? с той что 8 лет беспощадно убивали детей, а ты пивко пил и в ус не дул?
Зачем Путин приедет в Казахстан, рассказали в правительстве
Отправлено: 07.11.23 - 21:55
Цитата:
Не парься, тебе не прийдётся определяться. Тебя отправят на юга в товарном вагоне, как обычно поступали с неопределившимися и прочими неблагонадежными.
Vit:
Но это не значит что я не могу определится. Всё будет зависить от момента, от того что будет происходить.
Но это не значит что я не могу определится. Всё будет зависить от момента, от того что будет происходить.
Не парься, тебе не прийдётся определяться. Тебя отправят на юга в товарном вагоне, как обычно поступали с неопределившимися и прочими неблагонадежными.
Т
(Администрация сайта)
- Регистрация:
- 05.01.07
- Сообщений:
- 1936
Зачем Путин приедет в Казахстан, рассказали в правительстве
Отправлено: 07.11.23 - 21:55
Я вижу здесь отклонение от темы. Тема - визит Путина в Казахстан и костанайский форум. Все остальное обсуждайте во Флуде.
Зачем Путин приедет в Казахстан, рассказали в правительстве
Отправлено: 07.11.23 - 21:56
Перенесено во флуд
[Исправлено: maxsaf, 07.11.2023 - 21:57]
[Исправлено: maxsaf, 07.11.2023 - 21:57]
Зачем Путин приедет в Казахстан, рассказали в правительстве
Отправлено: 07.11.23 - 21:58
Цитата:
Tenkisch:Украина это огромная трагедия. . Слезы на глазах. Слов не найти как эту трагедию описать. Я думаю это тут по теме
Зачем Путин приедет в Казахстан, рассказали в правительстве
Отправлено: 07.11.23 - 22:07
Цитата:
Не будет никаких окопов. Путин же не просто так приезжает. Он знает наверняка, что с Казахстаном можно всегда договориться. И Токаев тоже как мне кажется, рассудительный дипломат, все эти встречи с лидерами разных стран организовал, чтобы "ценник" поднять перед главными переговорами. Казахстан входит в сферу интересов основных мировых держав. Кто предложит наиболее интересные условия - с тем и будет наиболее выгодное и всеобъемлющее сотрудничество.
Vit:
Возможно будем сидеть с тобой и сабой в одном окопе возможно будем сидеть в разных окопах .
Возможно будем сидеть с тобой и сабой в одном окопе возможно будем сидеть в разных окопах .
Не будет никаких окопов. Путин же не просто так приезжает. Он знает наверняка, что с Казахстаном можно всегда договориться. И Токаев тоже как мне кажется, рассудительный дипломат, все эти встречи с лидерами разных стран организовал, чтобы "ценник" поднять перед главными переговорами. Казахстан входит в сферу интересов основных мировых держав. Кто предложит наиболее интересные условия - с тем и будет наиболее выгодное и всеобъемлющее сотрудничество.
Re: Зачем Путин приедет в Казахстан, рассказали в правительстве
Отправлено: 07.11.23 - 22:28
Цитата:
Цитата:
......по ходу они собрались к границе ехать окопы рыть,только никак не пойму для чАвО,словоблудием занимаются диванные стратеги.....
Тимур Гафуров:
Я вижу здесь отклонение от темы. Тема - визит Путина в Казахстан и костанайский форум. Все остальное обсуждайте во Флуде.
Я вижу здесь отклонение от темы. Тема - визит Путина в Казахстан и костанайский форум. Все остальное обсуждайте во Флуде.
Цитата:
Тимур Гафуров:
......по ходу они собрались к границе ехать окопы рыть,только никак не пойму для чАвО,словоблудием занимаются диванные стратеги.....
Зачем Путин приедет в Казахстан, рассказали в правительстве
Отправлено: 07.11.23 - 22:32
Цитата:
Ой, я, не понимаю такие коменты. Типа мы диваные, а вы реальные.?)
родом из Шанхая2022:
по ходу они собрались к границе ехать окопы рыть,только никак не пойму для чАвО,словоблудием занимаются диванные стратеги.....
по ходу они собрались к границе ехать окопы рыть,только никак не пойму для чАвО,словоблудием занимаются диванные стратеги.....
Ой, я, не понимаю такие коменты. Типа мы диваные, а вы реальные.?)
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 19573
Зачем Путин приедет в Казахстан, рассказали в правительстве
Отправлено: 07.11.23 - 22:44
///Кроме того, по итогам визита ожидается подписание ряда важных совместных документов.///
Хорошая новость.
Хорошая новость.
Re: Зачем Путин приедет в Казахстан, рассказали в правительстве
Отправлено: 07.11.23 - 22:53
Цитата:
...... вы стали чушь нести судари,статья о чём о встрече президентов или об окопах?
Vit:
Ой, я, не понимаю такие коменты. Типа мы диваные, а вы реальные.?)
Ой, я, не понимаю такие коменты. Типа мы диваные, а вы реальные.?)
...... вы стали чушь нести судари,статья о чём о встрече президентов или об окопах?
Re: Зачем Путин приедет в Казахстан, рассказали в правительстве
Отправлено: 07.11.23 - 22:57
.......Ярмарка будет 11 ноября.
Учитывая, что на улице заметно похолодало, в акимате Костаная приняли решение ярмарку проводить в крытом помещении. Впервые торговлю проведут на рынке «Саяхат», что в здании автовокзала. - Ярмарка пройдет 11 ноября, начало в 9.00. Адрес нашего рынка: Костанай, ул. Карбышева, 131. Сельхозтоваропроизводители области предоставят для ярмарки не только продукты питания, но и не продовольственные товары. Цены будут ниже рыночных, - сообщила директор рынка «Саяхат» Ольга Терехова.
Учитывая, что на улице заметно похолодало, в акимате Костаная приняли решение ярмарку проводить в крытом помещении. Впервые торговлю проведут на рынке «Саяхат», что в здании автовокзала. - Ярмарка пройдет 11 ноября, начало в 9.00. Адрес нашего рынка: Костанай, ул. Карбышева, 131. Сельхозтоваропроизводители области предоставят для ярмарки не только продукты питания, но и не продовольственные товары. Цены будут ниже рыночных, - сообщила директор рынка «Саяхат» Ольга Терехова.
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