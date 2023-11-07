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≡ Зачем Путин приедет в Казахстан, рассказали в правительстве
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47924
Зачем Путин приедет в Казахстан, рассказали в правительстве
Отправлено: 07.11.23 - 13:56
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Заместитель премьер-министра Серик Жумангарин рассказал о предстоящем визите в Казахстан президента России Владимира Путина и форуме межрегионального сотрудничества двух стран.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13562
Зачем Путин приедет в Казахстан, рассказали в правительстве
Отправлено: 07.11.23 - 21:38
#60
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Цитата:
111:

Я же акросу ответил и тебе тоже. Я незнаю как поведу себя. Всё будет зависит от непосредственно тех обстоятельств с которыми столкнусь. Возможно будем сидеть с тобой и сабой в одном окопе возможно будем сидеть в разных окопах . Я честно незнаю . Но это не значит что я не могу определится. Всё будет зависить от момента, от того что будет происходить.
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T
§ Tenkisch
(Пользователи)
Регистрация:
09.08.18
Сообщений:
325
Re: Зачем Путин приедет в Казахстан, рассказали в правительстве
Отправлено: 07.11.23 - 21:41
#61
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А теперь посмотри на украинца, который потерял детей, жену, мать в первые дни войны, им предлагаешь просто так, застрелиться? Вот только с какой територии украинец? с той что 8 лет беспощадно убивали детей, а ты пивко пил и в ус не дул?
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21150
Зачем Путин приедет в Казахстан, рассказали в правительстве
Отправлено: 07.11.23 - 21:55
#62
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Цитата:
Vit:
Но это не значит что я не могу определится. Всё будет зависить от момента, от того что будет происходить.

Не парься, тебе не прийдётся определяться. Тебя отправят на юга в товарном вагоне, как обычно поступали с неопределившимися и прочими неблагонадежными.
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Т
§ Тимур Гафуров
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
1936
Зачем Путин приедет в Казахстан, рассказали в правительстве
Отправлено: 07.11.23 - 21:55
#63
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Я вижу здесь отклонение от темы. Тема - визит Путина в Казахстан и костанайский форум. Все остальное обсуждайте во Флуде.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21150
Зачем Путин приедет в Казахстан, рассказали в правительстве
Отправлено: 07.11.23 - 21:56
#64
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Перенесено во флуд

[Исправлено: maxsaf, 07.11.2023 - 21:57]
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13562
Зачем Путин приедет в Казахстан, рассказали в правительстве
Отправлено: 07.11.23 - 21:58
#65
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Цитата:
Tenkisch:
Украина это огромная трагедия. . Слезы на глазах. Слов не найти как эту трагедию описать. Я думаю это тут по теме
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21150
Зачем Путин приедет в Казахстан, рассказали в правительстве
Отправлено: 07.11.23 - 22:07
#66
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Цитата:
Vit:
Возможно будем сидеть с тобой и сабой в одном окопе возможно будем сидеть в разных окопах .

Не будет никаких окопов. Путин же не просто так приезжает. Он знает наверняка, что с Казахстаном можно всегда договориться. И Токаев тоже как мне кажется, рассудительный дипломат, все эти встречи с лидерами разных стран организовал, чтобы "ценник" поднять перед главными переговорами. Казахстан входит в сферу интересов основных мировых держав. Кто предложит наиболее интересные условия - с тем и будет наиболее выгодное и всеобъемлющее сотрудничество.
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
628
Re: Зачем Путин приедет в Казахстан, рассказали в правительстве
Отправлено: 07.11.23 - 22:28
#67
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Цитата:
Тимур Гафуров:
Я вижу здесь отклонение от темы. Тема - визит Путина в Казахстан и костанайский форум. Все остальное обсуждайте во Флуде.

Цитата:
Тимур Гафуров:

......по ходу они собрались к границе ехать окопы рыть,только никак не пойму для чАвО,словоблудием занимаются диванные стратеги.....
Профайл
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13562
Зачем Путин приедет в Казахстан, рассказали в правительстве
Отправлено: 07.11.23 - 22:32
#68
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Цитата:
родом из Шанхая2022:
по ходу они собрались к границе ехать окопы рыть,только никак не пойму для чАвО,словоблудием занимаются диванные стратеги.....

Ой, я, не понимаю такие коменты. Типа мы диваные, а вы реальные.?)
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
19573
Зачем Путин приедет в Казахстан, рассказали в правительстве
Отправлено: 07.11.23 - 22:44
#69
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///Кроме того, по итогам визита ожидается подписание ряда важных совместных документов.///

Хорошая новость.
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
628
Re: Зачем Путин приедет в Казахстан, рассказали в правительстве
Отправлено: 07.11.23 - 22:53
#70
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Цитата:
Vit:
Ой, я, не понимаю такие коменты. Типа мы диваные, а вы реальные.?)


...... вы стали чушь нести судари,статья о чём о встрече президентов или об окопах?
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
628
Re: Зачем Путин приедет в Казахстан, рассказали в правительстве
Отправлено: 07.11.23 - 22:57
#71
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.......Ярмарка будет 11 ноября.

Учитывая, что на улице заметно похолодало, в акимате Костаная приняли решение ярмарку проводить в крытом помещении. Впервые торговлю проведут на рынке «Саяхат», что в здании автовокзала. - Ярмарка пройдет 11 ноября, начало в 9.00. Адрес нашего рынка: Костанай, ул. Карбышева, 131. Сельхозтоваропроизводители области предоставят для ярмарки не только продукты питания, но и не продовольственные товары. Цены будут ниже рыночных, - сообщила директор рынка «Саяхат» Ольга Терехова.
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