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≡ Флуд и оффтопик (часть 7)
 
 
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
33535
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 07.11.23 - 13:27
#13441
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Цитата:
saba:
Один из факторов различающих мужчину и женщину есть безусловные рефлексы. У мужчин развит хватательный, а у женщин цепляющий(можно зацепительный) рефлекс.

Самое главное хороший рефлекс, это секс .
Если еще удовлетворяют друг друга, то горы пройдут огонь и медные трубы вместе.
Другое дело, что жены стареют быстро, но у казахов до 4х штук положено, бери помоложе вторую..
Деньги тоже существенно, но если кто то не будет получать оргазма, то последствия будут ровно те же самые, развод по итальянски..
Ну или по феминистически..
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
33535
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 07.11.23 - 15:58
#13442
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Хех..
В Яндексе набираешь "Нацист с повязкой", определяет сразу главного по мнению Яндекса

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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
19571
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 07.11.23 - 16:06
#13443
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в Google набираешь
"ключ от шлагбаума суд",
знаете что первым выскакивает?
в группе "все", (не картинки)
не верите, проверьте.

[Исправлено: alex_60, 07.11.2023 - 16:21]
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
14438
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 07.11.23 - 16:10
#13444
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Цитата:
alex_60:
в гугле набираешь "ключ от шлагбаума суд", знаете что первым выскакивает? не верите, проверьте.

проверили

15 ссылок подряд про какие-то суды в москве по поводу ключей и шлагбаумов
а ты что имел ввиду?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
33535
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 07.11.23 - 16:11
#13445
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Цитата:
alex_60:
знаете что первым выскакивает?

Ключ от шлагбаума.



Проверил, ты прав
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
33535
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 07.11.23 - 16:13
#13446
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Добавляешь суд, то же самое по моему, первое

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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
14438
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 07.11.23 - 16:15
#13447
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Цитата:
alex_60:
а когда кстати день Барана?

25 октября отмечался в этом году
следующий 6 июля будет
какие знаковые даты все таки
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
33535
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 07.11.23 - 17:38
#13448
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Цитата:
abaika95:
25 октября отмечался в этом году следующий 6 июля будет

Блин, недавно в том месяце буквально был день Барана..
У кое кого, не помню, 25 или нет..
До меня еще уведомление пришло, уже как 63й раз..
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3388
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 07.11.23 - 17:43
#13449
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Цитата:
111:

Это у него "шутка юмора такая"
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3388
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 07.11.23 - 17:44
#13450
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Я имею в виду Алекса, а может за голосистого певца обиделся.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21147
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 07.11.23 - 20:05
#13451
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Цитата:
alex_60:
в Google набираешь "ключ от шлагбаума суд",

Не, не так
Надо искать
"ключ от шлагбаума цена"
:lol: :lol: :lol:
Народ, центровские, кто живёт возле стекляшки и башни с часами, загуглите :lol:
Профайл
maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21147
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 07.11.23 - 20:06
#13452
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Цитата:
111:
Блин, недавно в том месяце буквально был день Барана.. У кое кого, не помню, 25 или нет.. До меня еще уведомление пришло, уже как 63й раз..

Когда сразу не доходит - приходится повторять :lol:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
33535
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 07.11.23 - 21:05
#13453
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Как в воду глядел

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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21147
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 07.11.23 - 21:58
#13454
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Цитата:
111: там все становятся патриотами и ходят с разноцветными флагами..
Я не хожу. А тебе этот флаг скоро привезут.
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Vit
* Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13561
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 07.11.23 - 22:05
#13455
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Цитата:
maxsaf:

Как определится. Вот меня хотят что б я определился. Давайте. Например Алматы январь. Сижу дома не кого не трогаю . Врываются всякая, аульная без грамотная нечесть. Делают своё поганое дело. Я в какой окоп сяду? Не отвечайте. Буду мстить. Причём в моём окопе будут и нормальные казахи сидеть и русские. Так и на донбасе. Они хотели мир. Жить.
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