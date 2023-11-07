Отправлено: - 13:27

saba:

Один из факторов различающих мужчину и женщину есть безусловные рефлексы. У мужчин развит хватательный, а у женщин цепляющий(можно зацепительный) рефлекс.

Цитата:Самое главное хороший рефлекс, это секс .Если еще удовлетворяют друг друга, то горы пройдут огонь и медные трубы вместе.Другое дело, что жены стареют быстро, но у казахов до 4х штук положено, бери помоложе вторую..Деньги тоже существенно, но если кто то не будет получать оргазма, то последствия будут ровно те же самые, развод по итальянски..Ну или по феминистически..