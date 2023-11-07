Отправлено: - 21:55

Vit:

Но это не значит что я не могу определится. Всё будет зависить от момента, от того что будет происходить.

Цитата:Не парься, тебе не прийдётся определяться. Тебя отправят на юга в товарном вагоне, как обычно поступали с неопределившимися и прочими неблагонадежными.