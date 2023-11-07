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Зачем Путин приедет в Казахстан, рассказали в правительстве
Зачем Путин приедет в Казахстан, рассказали в правительстве
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 47923
Зачем Путин приедет в Казахстан, рассказали в правительстве
Отправлено: 07.11.23 - 13:56
Заместитель премьер-министра Серик Жумангарин рассказал о предстоящем визите в Казахстан президента России Владимира Путина и форуме межрегионального сотрудничества двух стран.
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Зачем Путин приедет в Казахстан, рассказали в правительстве
Отправлено: 07.11.23 - 17:29
Цитата:
[Исправлено: Гога, 07.11.2023 - 14:46]
111:
мне кажется
мне кажется
[Исправлено: Гога, 07.11.2023 - 14:46]
Re: Зачем Путин приедет в Казахстан, рассказали в правительстве
Отправлено: 07.11.23 - 17:31
Цитата:
Да пожалуй тут Вы правы. Дружить уже совершенно не хочется. Зайдёшь на российские сайты и отношение прямо "дружеское". Приведу самые безобидные высказывания. " Казашня тоже в Россию прёт", "гляди ка недавно чумазые из юрт вылезли , а туда же,"забыли кто им города построил и образование дал" и т.д.
alex_60:
но готовы дружить с "какой то виртуальной Россией",
но готовы дружить с "какой то виртуальной Россией",
Да пожалуй тут Вы правы. Дружить уже совершенно не хочется. Зайдёшь на российские сайты и отношение прямо "дружеское". Приведу самые безобидные высказывания. " Казашня тоже в Россию прёт", "гляди ка недавно чумазые из юрт вылезли , а туда же,"забыли кто им города построил и образование дал" и т.д.
Зачем Путин приедет в Казахстан, рассказали в правительстве
Отправлено: 07.11.23 - 17:54
Цитата:
---А кто именно , уточните ?
saba:
забыли кто им города построил и образование дал
забыли кто им города построил и образование дал
---А кто именно , уточните ?
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 19571
Зачем Путин приедет в Казахстан, рассказали в правительстве
Отправлено: 07.11.23 - 18:27
Цитата:
новое "открытие" в геополитике.
от абайка95
зеленский и байден соседи.
и шольц их сосед тоже .
правда тут больше подойдет
"и все засмеялись".
[Исправлено: alex_60, 07.11.2023 - 18:30]
abaika95:
alex_60: Встреча президентов двух стран, соседей. почему не повод порадоваться,
когда зеленский с байденом или шольцем встречается ты тоже радуешься?
alex_60: Встреча президентов двух стран, соседей. почему не повод порадоваться,
когда зеленский с байденом или шольцем встречается ты тоже радуешься?
новое "открытие" в геополитике.
от абайка95
зеленский и байден соседи.
и шольц их сосед тоже .
правда тут больше подойдет
"и все засмеялись".
[Исправлено: alex_60, 07.11.2023 - 18:30]
Re: Зачем Путин приедет в Казахстан, рассказали в правительстве
Отправлено: 07.11.23 - 18:44
Цитата:
Он даже не знает имя и отчество Касым-Жомарта Кемеловича Токаева.
Vit:
Приезжает президент большой страны
Приезжает президент большой страны
Он даже не знает имя и отчество Касым-Жомарта Кемеловича Токаева.
Re: Зачем Путин приедет в Казахстан, рассказали в правительстве
Отправлено: 07.11.23 - 18:49
Цитата:
У Путина дети живут за границей и держат там бизнес, У Назарбаева - дети и внуки за границей и там у них бизнес и недвижимость. Они кто тогда ? Тоже НЕПАТРИОТЫ ?
У меня недвижимость и в России и в Испании, хочу продать и купить в Турции - я тоже не патриот ???
Vit:
Так кто патриот из нас?
Так кто патриот из нас?
У Путина дети живут за границей и держат там бизнес, У Назарбаева - дети и внуки за границей и там у них бизнес и недвижимость. Они кто тогда ? Тоже НЕПАТРИОТЫ ?
У меня недвижимость и в России и в Испании, хочу продать и купить в Турции - я тоже не патриот ???
Re: Зачем Путин приедет в Казахстан, рассказали в правительстве
Отправлено: 07.11.23 - 18:53
Цитата:
Знаем как рисуют проценты:- у Назарбаева покруче было, почти 99% "ЗА" и рейтинговые опросы некорректные, как и в России, так и в Казахстане - где они социологи получают зарплату ?"...Кто заказывает, тот и имеет..."
alex_60:
78 процентов прогосовал за ВВП на выборах президента. На 01.10.2023, по данным ВЦИОМ, у Президента РФ Владимира Путина рейтинг доверия
78 процентов прогосовал за ВВП на выборах президента. На 01.10.2023, по данным ВЦИОМ, у Президента РФ Владимира Путина рейтинг доверия
Знаем как рисуют проценты:- у Назарбаева покруче было, почти 99% "ЗА" и рейтинговые опросы некорректные, как и в России, так и в Казахстане - где они социологи получают зарплату ?"...Кто заказывает, тот и имеет..."
Re: Зачем Путин приедет в Казахстан, рассказали в правительстве
Отправлено: 07.11.23 - 19:07
Цитата:
И Вы туда же. Хорошо, давайте так, кто нибудь в том обществе, кочевом, которое тогда существовало нуждался в городах? Кто говорит, что города вообще оседлый быт это признак цивилизации? Мы чумазые жили в юртах, но при этом при перекочёвке в степи всегда было гораздо чище нежели в городах средневековья. Почитайте Гиляровского про недавнюю по историческим меркам Москву. Да образование в какой то мере пришло из России,это был очень небольшой процент от населения, в основном сыновья знати,девушек грамоте не учили. Настоящее образование пришло не благодаря России, а вопреки, вместе с Советским Союзом. Который отнюдь не Россия и если Вы так почитаете Ленина почитайте ещё раз его труды про интернационализм. Да кочевой быт сейчас у нас не востребован, но кто сказал что это хорошо? Отгонное скотоводство прекрасно чувствует себя в Латинской Америке, Австралии , Новой Зеландии и если бы не историческая ошибка курского крестьянина Хрущёва, кто знает, как бы мы жили сейчас. Сказать хуже или лучше бы жили никто не может
Гога:
-А кто именно , уточните ?
-А кто именно , уточните ?
И Вы туда же. Хорошо, давайте так, кто нибудь в том обществе, кочевом, которое тогда существовало нуждался в городах? Кто говорит, что города вообще оседлый быт это признак цивилизации? Мы чумазые жили в юртах, но при этом при перекочёвке в степи всегда было гораздо чище нежели в городах средневековья. Почитайте Гиляровского про недавнюю по историческим меркам Москву. Да образование в какой то мере пришло из России,это был очень небольшой процент от населения, в основном сыновья знати,девушек грамоте не учили. Настоящее образование пришло не благодаря России, а вопреки, вместе с Советским Союзом. Который отнюдь не Россия и если Вы так почитаете Ленина почитайте ещё раз его труды про интернационализм. Да кочевой быт сейчас у нас не востребован, но кто сказал что это хорошо? Отгонное скотоводство прекрасно чувствует себя в Латинской Америке, Австралии , Новой Зеландии и если бы не историческая ошибка курского крестьянина Хрущёва, кто знает, как бы мы жили сейчас. Сказать хуже или лучше бы жили никто не может
Re: Зачем Путин приедет в Казахстан, рассказали в правительстве
Отправлено: 07.11.23 - 19:09
Цитата:
Интересно а "казашню" Вы тоже поддерживаете?
Гога:
А кто именно , уточните ?
А кто именно , уточните ?
Интересно а "казашню" Вы тоже поддерживаете?
(Полноправные пользователи)
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- 08.02.17
- Сообщений:
- 3680
Зачем Путин приедет в Казахстан, рассказали в правительстве
Отправлено: 07.11.23 - 19:19
saba:"Настоящее образование пришло не благодаря России, а вопреки, вместе с Советским Союзом. Который отнюдь не Россия"
Ну, и с чем же, конкретно, пришло "настоящее образование"?
С каких национальных окраин Советского Союза?
Просветите нас, малограмотных
Ну, и с чем же, конкретно, пришло "настоящее образование"?
С каких национальных окраин Советского Союза?
Просветите нас, малограмотных
Re: Зачем Путин приедет в Казахстан, рассказали в правительстве
Отправлено: 07.11.23 - 19:57
Цитата:
Охотно, давайте начнём с чего, нужны ли были города и письменная культура кочевым народам? Ответ я думаю очевиден, поэтому культура номадов так мало изучена в мировой историографии.Кто начинал строить города в Казахстане, по казачьей линии казаки, на основе которых потом уже по указанию царских чиновников развивали градостроительство.Для того чтобы понизить градус того, что говорят ," мы вас чумазых из юрт вытащили". Давайте посмотрим на соседний Узбекистан, который развивался по оседлому пути развития.Приложили ли русские руку к таким великолепным городам как Самарканд, Бухара,Хива. Где учился поэт Низами, астроном Улугбек или врач Ибн Сина, опять таки увы не в России.
таноми52:
Просветите нас, малограмотных
Просветите нас, малограмотных
Охотно, давайте начнём с чего, нужны ли были города и письменная культура кочевым народам? Ответ я думаю очевиден, поэтому культура номадов так мало изучена в мировой историографии.Кто начинал строить города в Казахстане, по казачьей линии казаки, на основе которых потом уже по указанию царских чиновников развивали градостроительство.Для того чтобы понизить градус того, что говорят ," мы вас чумазых из юрт вытащили". Давайте посмотрим на соседний Узбекистан, который развивался по оседлому пути развития.Приложили ли русские руку к таким великолепным городам как Самарканд, Бухара,Хива. Где учился поэт Низами, астроном Улугбек или врач Ибн Сина, опять таки увы не в России.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.05.18
- Сообщений:
- 21138
Зачем Путин приедет в Казахстан, рассказали в правительстве
Отправлено: 07.11.23 - 20:01
Цитата:
Для понижения градуса достаточно осознать, что это написал российский Абайка или российская версия 111го, такие есть - но они и там и тут изгои. Большинство адекватных - за дружбу.
saba:
Для того чтобы понизить градус того, что говорят ," мы вас чумазых из юрт вытащили"
Для того чтобы понизить градус того, что говорят ," мы вас чумазых из юрт вытащили"
Для понижения градуса достаточно осознать, что это написал российский Абайка или российская версия 111го, такие есть - но они и там и тут изгои. Большинство адекватных - за дружбу.
Re: Зачем Путин приедет в Казахстан, рассказали в правительстве
Отправлено: 07.11.23 - 20:05
Теперь к тому откуда из каких национальных окраин пришло к нам образование, в том виде в котором понимаем его сейчас мы.Глупо было бы отрицать что из России. Но что было такое волонтерское движение или миссионеры поехали в Казахстан учить прозябающих в темноте казахов? Я такого не припомню.Именно Советский Союз решил учить неграмотных своих граждан , как в российской глубинке, так и в казахской. Уровень грамотности был примерно одинаков, то есть нулевой.Вспомним Всевобуч. Откуда можно было брать кадры для обучения населения,логично, что из России,все же таки в Казахстане не было университетов при царской России вообще, а в России их был не один десяток. А вот чваниться и пыжиться , типа " мы вас всему выучили и глаза на свет открыли", это как то вот совсем не признак высокой культуры и интеллингентности.
Re: Зачем Путин приедет в Казахстан, рассказали в правительстве
Отправлено: 07.11.23 - 20:07
Цитата:
Главное чтобы адекватных было большинство.
maxsaf:
Большинство адекватных - за дружбу.
Большинство адекватных - за дружбу.
Главное чтобы адекватных было большинство.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 09.02.12
- Сообщений:
- 13551
Зачем Путин приедет в Казахстан, рассказали в правительстве
Отправлено: 07.11.23 - 20:15
Цитата:
ACROS: У меня недвижимость и в России и в Испании, хочу продать и купить в Турции - я тоже не патриот ???Ну и всё. Значит я патриот а вы нет. Я деньги вкладываю в Казахстан. Депозит. Работаю на Казахстан . По сути я казах а вы нет. Так что всякие языковые патрули пускай на помойке тусуются и пусть только мне скажут что я сепар и не патриот.
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