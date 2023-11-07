Отправлено: - 19:07

Гога:

-А кто именно , уточните ?

Цитата:И Вы туда же. Хорошо, давайте так, кто нибудь в том обществе, кочевом, которое тогда существовало нуждался в городах? Кто говорит, что города вообще оседлый быт это признак цивилизации? Мы чумазые жили в юртах, но при этом при перекочёвке в степи всегда было гораздо чище нежели в городах средневековья. Почитайте Гиляровского про недавнюю по историческим меркам Москву. Да образование в какой то мере пришло из России,это был очень небольшой процент от населения, в основном сыновья знати,девушек грамоте не учили. Настоящее образование пришло не благодаря России, а вопреки, вместе с Советским Союзом. Который отнюдь не Россия и если Вы так почитаете Ленина почитайте ещё раз его труды про интернационализм. Да кочевой быт сейчас у нас не востребован, но кто сказал что это хорошо? Отгонное скотоводство прекрасно чувствует себя в Латинской Америке, Австралии , Новой Зеландии и если бы не историческая ошибка курского крестьянина Хрущёва, кто знает, как бы мы жили сейчас. Сказать хуже или лучше бы жили никто не может