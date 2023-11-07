Отправлено: - 15:40

Vit:

Ну придёт 6 секундный на птицефабрику. Дальше че? А не че. Он не знает че дальше делать.

Цитата:Не придет.Там левых не бывает от слова совсем.Это как с сахарными заводами, не ниже Тимура Кудибаева, ровно то же самое и с птицефабриками, уровень должен быть достойный.На нашей Рудненской, японское оборудование, кто разберется?