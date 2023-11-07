Отправлено: - 17:31

alex_60:

но готовы дружить с "какой то виртуальной Россией",

Цитата:Да пожалуй тут Вы правы. Дружить уже совершенно не хочется. Зайдёшь на российские сайты и отношение прямо "дружеское". Приведу самые безобидные высказывания. " Казашня тоже в Россию прёт", "гляди ка недавно чумазые из юрт вылезли , а туда же,"забыли кто им города построил и образование дал" и т.д.