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≡ Зачем Путин приедет в Казахстан, рассказали в правительстве
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47922
Зачем Путин приедет в Казахстан, рассказали в правительстве
Отправлено: 07.11.23 - 13:56
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Заместитель премьер-министра Серик Жумангарин рассказал о предстоящем визите в Казахстан президента России Владимира Путина и форуме межрегионального сотрудничества двух стран.
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
9014
Зачем Путин приедет в Казахстан, рассказали в правительстве
Отправлено: 07.11.23 - 17:29
#30
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Цитата:
111:
мне кажется



[Исправлено: Гога, 07.11.2023 - 14:46]
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3381
Re: Зачем Путин приедет в Казахстан, рассказали в правительстве
Отправлено: 07.11.23 - 17:31
#31
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Цитата:
alex_60:
но готовы дружить с "какой то виртуальной Россией",

Да пожалуй тут Вы правы. Дружить уже совершенно не хочется. Зайдёшь на российские сайты и отношение прямо "дружеское". Приведу самые безобидные высказывания. " Казашня тоже в Россию прёт", "гляди ка недавно чумазые из юрт вылезли , а туда же,"забыли кто им города построил и образование дал" и т.д.
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
9014
Зачем Путин приедет в Казахстан, рассказали в правительстве
Отправлено: 07.11.23 - 17:54
#32
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Цитата:
saba:
забыли кто им города построил и образование дал

---А кто именно , уточните ?
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