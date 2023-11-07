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Зачем Путин приедет в Казахстан, рассказали в правительстве
Зачем Путин приедет в Казахстан, рассказали в правительстве
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 47922
Зачем Путин приедет в Казахстан, рассказали в правительстве
Отправлено: 07.11.23 - 13:56
Заместитель премьер-министра Серик Жумангарин рассказал о предстоящем визите в Казахстан президента России Владимира Путина и форуме межрегионального сотрудничества двух стран.
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Y
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.05.12
- Сообщений:
- 1296
Зачем Путин приедет в Казахстан, рассказали в правительстве
Отправлено: 07.11.23 - 16:07
Цитата:
Завидую Вам Alex прям по доброму .
alex_60:
Народ России, 78 процентов прогосовал за ВВП на выборах президента. На 01.10.2023, по данным ВЦИОМ, у Президента РФ Владимира Путина рейтинг доверия составляет 77% (по сумме ответов "безусловно доверяю" и "скорее доверяю").
Народ России, 78 процентов прогосовал за ВВП на выборах президента. На 01.10.2023, по данным ВЦИОМ, у Президента РФ Владимира Путина рейтинг доверия составляет 77% (по сумме ответов "безусловно доверяю" и "скорее доверяю").
Завидую Вам Alex прям по доброму .
(Пользователи)
- Регистрация:
- 30.01.17
- Сообщений:
- 1846
Re: Зачем Путин приедет в Казахстан, рассказали в правительстве
Отправлено: 07.11.23 - 16:08
Цитата:
Уже давно сказано, что деньги не пахнут.
Vit:
Уже давно сказано, что деньги не пахнут.
(Пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 14438
Re: Зачем Путин приедет в Казахстан, рассказали в правительстве
Отправлено: 07.11.23 - 16:08
Цитата:
все что потратили всё в городе останется
путин с собой фонтаны и лавочки не увезет (я надеюсь)
так что хоть какая-то польза получилась от приезда этого старого подполковника
Напомним, в рамках подготовки к форуму в Костанае потратили более 15 млрд тенге из республиканского бюджета.
Источник:
Источник:
все что потратили всё в городе останется
путин с собой фонтаны и лавочки не увезет (я надеюсь)
так что хоть какая-то польза получилась от приезда этого старого подполковника
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 03.07.12
- Сообщений:
- 6430
Re: Зачем Путин приедет в Казахстан, рассказали в правительстве
Отправлено: 07.11.23 - 16:17
Россия великая страна, а ее президент один из величайших современников, который надолго останется в народной памяти как спаситель,собиратель, защитник и продолжатель идей Ленина и Сталина.
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 33520
Зачем Путин приедет в Казахстан, рассказали в правительстве
Отправлено: 07.11.23 - 16:20
Цитата:
Далеко думаю до них.
При них погибло народу где то 50 лимонов.
При Путине всего ничего, каких то 200 тысяч на войне..
Нет размаха..
Вот если бы как Симониан сказала, о термоядерной бомбе на Сибирь...
сайлау курманов:
продолжатель идей Ленина и Сталина.
продолжатель идей Ленина и Сталина.
Далеко думаю до них.
При них погибло народу где то 50 лимонов.
При Путине всего ничего, каких то 200 тысяч на войне..
Нет размаха..
Вот если бы как Симониан сказала, о термоядерной бомбе на Сибирь...
Зачем Путин приедет в Казахстан, рассказали в правительстве
Отправлено: 07.11.23 - 16:24
Цитата:
сайлау курманов:В отличии от зеленского. Профукал страну! А как начинал. На коленях стоял. Говорил я всё решу. Фу.
Re: Зачем Путин приедет в Казахстан, рассказали в правительстве
Отправлено: 07.11.23 - 16:24
Цитата:
Ну да! Если олицетворение России это Вы , тогда я точно не готов дружить
alex_60:
Этот народ - это не Россия?
Этот народ - это не Россия?
Ну да! Если олицетворение России это Вы , тогда я точно не готов дружить
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 19567
Зачем Путин приедет в Казахстан, рассказали в правительстве
Отправлено: 07.11.23 - 16:28
Цитата:
я не россиянин.
мимо, ваш выпад типа.
с Зеленским дружите, он ваш кумир.
а я за дружбу народов Казахстана и России,
которых олицетворяют президенты Токаев и Путин а настоящее время.
и за успешные итоги их встречи.
[Исправлено: alex_60, 07.11.2023 - 16:32]
saba:
! Если олицетворение России это Вы
! Если олицетворение России это Вы
я не россиянин.
мимо, ваш выпад типа.
с Зеленским дружите, он ваш кумир.
а я за дружбу народов Казахстана и России,
которых олицетворяют президенты Токаев и Путин а настоящее время.
и за успешные итоги их встречи.
[Исправлено: alex_60, 07.11.2023 - 16:32]
Re: Зачем Путин приедет в Казахстан, рассказали в правительстве
Отправлено: 07.11.23 - 16:29
Цитата:
Виталий не надо, я и так переживаю. Но это её выбор, на который я повлиять не могу и не хочу.Кстати в её конторе никто слова не может сказать в поддержку СВО, потому что владельцы против. Да и в окружении тоже , все против. Единственное никто не ходит ни на какие митинги, не идейные в общем.
Vit:
Вы два казаха но есть в России инвестиции.
Вы два казаха но есть в России инвестиции.
Виталий не надо, я и так переживаю. Но это её выбор, на который я повлиять не могу и не хочу.Кстати в её конторе никто слова не может сказать в поддержку СВО, потому что владельцы против. Да и в окружении тоже , все против. Единственное никто не ходит ни на какие митинги, не идейные в общем.
Зачем Путин приедет в Казахстан, рассказали в правительстве
Отправлено: 07.11.23 - 16:42
Цитата:
saba:Ненадо переживать. Она сделала правильный выбор.
Re: Зачем Путин приедет в Казахстан, рассказали в правительстве
Отправлено: 07.11.23 - 16:43
Цитата:
Защитник кого? Россиян? Кто на них нападал? Или у Вас такое же понятие, как у Алекса? Если задним числом в условиях вооруженной агрессии проведя скороспешные референдумы присоединили 5 регионов Украины к себе то надо расценивать наведение конституционного порядка в стране(внутреннее дело), как агрессию против России? Кстати в Запорожье и Херсоне никто вообще не стрелял, почему их присоединили? а может в ЛДНР стреляли потому что их россияне взбаламутили? По поводу идей. Надеюсь Вы знакомы с ними? Что общего имеет капиталист Путин с коммунистической идеей? Кстати он никогда не признавался в любви к ним. К фашисту Ильину признавался, а к Ленину и Сталину нет!
сайлау курманов:
защитник и продолжатель идей Ленина и Сталина.
защитник и продолжатель идей Ленина и Сталина.
Защитник кого? Россиян? Кто на них нападал? Или у Вас такое же понятие, как у Алекса? Если задним числом в условиях вооруженной агрессии проведя скороспешные референдумы присоединили 5 регионов Украины к себе то надо расценивать наведение конституционного порядка в стране(внутреннее дело), как агрессию против России? Кстати в Запорожье и Херсоне никто вообще не стрелял, почему их присоединили? а может в ЛДНР стреляли потому что их россияне взбаламутили? По поводу идей. Надеюсь Вы знакомы с ними? Что общего имеет капиталист Путин с коммунистической идеей? Кстати он никогда не признавался в любви к ним. К фашисту Ильину признавался, а к Ленину и Сталину нет!
Зачем Путин приедет в Казахстан, рассказали в правительстве
Отправлено: 07.11.23 - 16:43
Цитата:
Не слушай абайков. Он хитрый жук) .
saba:
Не слушай абайков. Он хитрый жук) .
Re: Зачем Путин приедет в Казахстан, рассказали в правительстве
Отправлено: 07.11.23 - 16:48
Цитата:
У меня в отличие от Вас кумиров нет. Я ни разу не высказался за Зеленского. Я не знаю его политику и не берусь судить о ней. Но мне претит нападение без объявления войны, под прикрытием какой то СВО, на страну которая многократно слабее её. Кстати всеми уже признано, что вести наступление без авиации так как делает Украина это новое слово в наземной войне. Спасибо конечно дронам.
alex_60:
он ваш кумир.
он ваш кумир.
У меня в отличие от Вас кумиров нет. Я ни разу не высказался за Зеленского. Я не знаю его политику и не берусь судить о ней. Но мне претит нападение без объявления войны, под прикрытием какой то СВО, на страну которая многократно слабее её. Кстати всеми уже признано, что вести наступление без авиации так как делает Украина это новое слово в наземной войне. Спасибо конечно дронам.
Re: Зачем Путин приедет в Казахстан, рассказали в правительстве
Отправлено: 07.11.23 - 17:26
Цитата:
Просто работа хорошая и ей нравится.А так она гражданка Казахстана,ну и английский усиленно учит
Vit:
Она сделала правильный выбор.
Она сделала правильный выбор.
Просто работа хорошая и ей нравится.А так она гражданка Казахстана,ну и английский усиленно учит
Зачем Путин приедет в Казахстан, рассказали в правительстве
Отправлено: 07.11.23 - 17:26
Цитата:
abaika95: этот случай называется аренда я россиянам их же квартиры сдаю и бабки с них получаю которые трачу в казахстане) так пол казахстана живет после 2015 года когда у россиян рубль провалился Цитата:Ай. Ты эти сказки малолеткам расказывай)
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