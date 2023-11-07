Отправлено: - 16:43

сайлау курманов:

защитник и продолжатель идей Ленина и Сталина.

Цитата:Защитник кого? Россиян? Кто на них нападал? Или у Вас такое же понятие, как у Алекса? Если задним числом в условиях вооруженной агрессии проведя скороспешные референдумы присоединили 5 регионов Украины к себе то надо расценивать наведение конституционного порядка в стране(внутреннее дело), как агрессию против России? Кстати в Запорожье и Херсоне никто вообще не стрелял, почему их присоединили? а может в ЛДНР стреляли потому что их россияне взбаламутили? По поводу идей. Надеюсь Вы знакомы с ними? Что общего имеет капиталист Путин с коммунистической идеей? Кстати он никогда не признавался в любви к ним. К фашисту Ильину признавался, а к Ленину и Сталину нет!