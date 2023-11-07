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≡ "Десяток зашкаливает за 600 тенге". В правительстве обеспокоены повышением цен на яйца
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47922
"Десяток зашкаливает за 600 тенге". В правительстве обеспокоены повышением цен на яйца
Отправлено: 07.11.23 - 15:33
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Антимонопольный комитет ведёт свою проверку, но они идут долго, отметил вице-премьер Жумангарин. На сегодня цена на десяток яиц, по данным вице-премьера, "зашкаливает" за 600 тенге.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13550
Re: "Десяток зашкаливает за 600 тенге". В...
Отправлено: 07.11.23 - 15:33
#1
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Да всё, мы уже в курсе ваших комиссий. Ну придёт 6 секундный на птицефабрику. Дальше че? А не че. Он не знает че дальше делать. Они только знают кому позвонить. Кем прикрытся.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
33520
"Десяток зашкаливает за 600 тенге". В правительстве обеспокоены повышением цен на яйца
Отправлено: 07.11.23 - 15:40
#2
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Цитата:
Vit:
Ну придёт 6 секундный на птицефабрику. Дальше че? А не че. Он не знает че дальше делать.

Не придет.
Там левых не бывает от слова совсем.
Это как с сахарными заводами, не ниже Тимура Кудибаева, ровно то же самое и с птицефабриками, уровень должен быть достойный.
На нашей Рудненской, японское оборудование, кто разберется?
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
9014
Re: "Десяток зашкаливает за 600 тенге". В...
Отправлено: 07.11.23 - 17:01
#3
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***В правительстве работают по стабилизации цен на яйца, сообщил заместитель премьер-министра Серик Жумангарин.*** -----давно так не смеялся !!! :lol: :lol:
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
9014
Re: "Десяток зашкаливает за 600 тенге". В...
Отправлено: 07.11.23 - 17:25
#4
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____-----Можете удалить мой коммент , но когда чел на стольких должностях просидел( да , именно , а не проработал ) - ну не специалист он .----**** Послужной список:1993—1994 коммерческий директор МЧП «Тынай».1994—2004 директор МЧП «Медкорп», главный бухгалтер, затем директор МЧП «АСБ», директор представительства АО «Атырауский НПЗ», коммерческий директор ТОО «Компания Global», генеральный директор ТОО "Корпорация «Батыс Ойл Газ».2005—2006 заместитель начальника Отдела экономики и бюджетного планирования администрации г. Актобе.апрель-декабрь 2006 — начальник Отдела предпринимательства администрации г. Актобе.2006—2007 заместитель начальника Управления Агентства РК по регулированию естественных монополий по Актюбинской области.2007—2008 начальник Управления Агентства РК по регулированию естественных монополий по Актюбинской области.март-июнь 2008 директор Департамента Агентства РК по регулированию естественных монополий по Актюбинской области.июнь 2008 — апрель 2010 заместитель председателя Комитета торговли Министерства индустрии и торговли РК, директор Департамента развития торговли.апрель-июль 2010 заместитель председателя правления ОАО «Казахстанское контрактное агентство».июль 2010 — ноябрь 2011 заместитель, первый заместитель председателя правления АО "Национальное агентство по развитию местного содержания «NadLoc».2012—2013 директор Департамента региональной политики и межбюджетных отношений Министерства экономического развития и торговли РК; председатель Комитета регионального развития Министерства экономического развития и торговли РК.2013—2014 вице-министр регионального развития РК.2014—2017 председатель Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики РК.2017—2019 вице-министр национальной экономики РК.2019—2020 член Коллегии (министр) по конкуренции и антимонопольному регулированию Евразийской экономической комиссии.2020—2022 председатель Агентства по защите и развитию конкуренции РК. С 15 августа 2022 г. исполняющий обязанности заместителя Премьер-Министра — министра торговли и интеграции РК. Со 2 сентября 2022 г. заместитель Премьер-Министра — министр торговли и интеграции РК. Освобождён от должности министра 2 сентября 2023 года, с оставлением на посту вице-премьера.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3381
Re: "Десяток зашкаливает за 600 тенге". В...
Отправлено: 07.11.23 - 17:39
#5
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Цитата:
Гога:

Знакомая старая аббревиатура МЧП(малое частное предприятие). Человек Крым и Рым прошёл. Это нормальный извилистый путь нашей высшей чиновничьей номенклатуры.Этот ещё ничего. Хуже когда из Массачусетского технологического института да прямо в министерство. Вот там "туши свет"
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