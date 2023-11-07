Отправлено: - 13:56

Если в прошлом году экспорт составлял 9 миллиардов, то в этом году мы растем по экспорту. Мы достаточно хорошо идем в этом плане", - добавил

Цитата:Что за Оправдания?Нашим вставили за товары двойного назначения и потоки зэков на войну?Забыл, сколько там одна голова стоит..