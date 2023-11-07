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≡ Зачем Путин приедет в Казахстан, рассказали в правительстве
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47921
Зачем Путин приедет в Казахстан, рассказали в правительстве
Отправлено: 07.11.23 - 13:56
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Заместитель премьер-министра Серик Жумангарин рассказал о предстоящем визите в Казахстан президента России Владимира Путина и форуме межрегионального сотрудничества двух стран.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
33513
Re: Зачем Путин приедет в Казахстан, рассказали в правительстве
Отправлено: 07.11.23 - 13:56
#1
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Цитата:
Если в прошлом году экспорт составлял 9 миллиардов, то в этом году мы растем по экспорту. Мы достаточно хорошо идем в этом плане", - добавил


Что за Оправдания?
Нашим вставили за товары двойного назначения и потоки зэков на войну?
Забыл, сколько там одна голова стоит..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
33513
Зачем Путин приедет в Казахстан, рассказали в правительстве
Отправлено: 07.11.23 - 13:59
#2
Комментарий удален модератором.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13542
Re: Зачем Путин приедет в Казахстан, рассказали в правительстве
Отправлено: 07.11.23 - 14:12
#3
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Абайка - психолог ваш выход. За рудный чет вроде хотел спросить)
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Ильяс
§ Ильяс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.05.21
Сообщений:
432
Re: Зачем Путин приедет в Казахстан, рассказали в правительстве
Отправлено: 07.11.23 - 14:12
#4
Комментарий удален модератором.
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olegggon
§ olegggon
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.07.11
Сообщений:
1369
Re: Зачем Путин приедет в Казахстан, рассказали в правительстве
Отправлено: 07.11.23 - 14:43
#5
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Путин изначально собирался в Казахстан, чтобы посмотреть на новый пешеходный фонтан в г. Костанай. Посидеть на новых лавочках в парке города и проехать на вновь отреконструированной улице Абая. Но передумал.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13542
Re: Зачем Путин приедет в Казахстан, рассказали в правительстве
Отправлено: 07.11.23 - 14:47
#6
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Приезжает президент большой страны. Да радоваться, надо а не выпендривается. Казахстан и россия всегда дружили. И не слушайте этих этих нац- патриотов.
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