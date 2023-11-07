Отправлено: - 14:01

saba:

Внутрь заедь, проезд Спартака, проезды Химиков, ул Крупской, ул Тургенева и т.д.

[Исправлено: 111, 07.11.2023 - 14:04]

Цитата:Да я улицы такие впервые слышу, даже не понимаю что это.А раньше гонял, неплохой поселок, это когда еще плазы не былоКогда суд там будет, сгоняю, а то сейчас на Победы иду в суд, пока свидетелем..