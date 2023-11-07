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≡ Колонка или грунтовые воды? Почти сутки в микрорайоне Костанай-2 не могут выяснить причину подтопления
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47921
Колонка или грунтовые воды? Почти сутки в микрорайоне Костанай-2 не могут выяснить причину подтопления
Отправлено: 07.11.23 - 12:42
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Причину паводка в микрорайоне Костанай-2 выясняют опытным путем. В начале ноября там затопило несколько улиц. У властей и местных жителей разные взгляды на то, из-за чего вода атакует дворы частных домов.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3369
Re: Колонка или грунтовые воды? Почти сутки в микрорайоне...
Отправлено: 07.11.23 - 13:54
#15
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Цитата:
111:
Не, я про второй, поселок то ожил

Внутрь заедь, проезд Спартака, проезды Химиков, ул Крупской, ул Тургенева и т.д.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3369
Re: Колонка или грунтовые воды? Почти сутки в микрорайоне...
Отправлено: 07.11.23 - 13:57
#16
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Цитата:
111:
раньше тоже начали строится

Где давали участки это и есть Северо-Запад, там цивилизация, есть всё от канализации до воды без хлорки.
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1312
Колонка или грунтовые воды? Почти сутки в микрорайоне Костанай-2 не могут выяснить причину подтопления
Отправлено: 07.11.23 - 13:58
#17
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Цитата:
Vit:
Костанай-2 это вроде где от ТЦ плаза и выше

Это драмтеатр и ниже
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3369
Колонка или грунтовые воды? Почти сутки в микрорайоне Костанай-2 не могут выяснить причину подтопления
Отправлено: 07.11.23 - 14:00
#18
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Цитата:
Сабыр:
Это драмтеатр и ниже

Тогда уже выше, но за ж/д путями
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
33513
Колонка или грунтовые воды? Почти сутки в микрорайоне Костанай-2 не могут выяснить причину подтопления
Отправлено: 07.11.23 - 14:01
#19
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Цитата:
saba:
Внутрь заедь, проезд Спартака, проезды Химиков, ул Крупской, ул Тургенева и т.д.

Да я улицы такие впервые слышу, даже не понимаю что это.
А раньше гонял, неплохой поселок, это когда еще плазы не было
Когда суд там будет, сгоняю, а то сейчас на Победы иду в суд, пока свидетелем..

[Исправлено: 111, 07.11.2023 - 14:04]
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