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Центр для детей с ограниченными возможностями "Лучик надежды" открыли в Тобыле. Мест уже не хватает
Центр для детей с ограниченными возможностями "Лучик надежды" открыли в Тобыле. Мест уже не хватает
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