Re: Центр для детей с ограниченными возможностями "Лучик...

Отправлено: - 12:00

Ну по сути это тот же самый детский сад. Частный бизнес. Нужно просто с родителей брать деньги. Бизнес не чего личного. И нг тоже пора брать деньги с пользователей .