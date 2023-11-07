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≡ Центр для детей с ограниченными возможностями "Лучик надежды" открыли в Тобыле. Мест уже не хватает
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47918
Центр для детей с ограниченными возможностями "Лучик надежды" открыли в Тобыле. Мест уже не хватает
Отправлено: 07.11.23 - 12:00
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В 2023 году Валентина Бутырина открыла НПО и получила грант для развития проекта "Путевка в жизнь" на 1 380 000 тенге. Деньги в основном потратили на ремонт помещения, закупку оборудования для кулинарного кружка, столярной мастерской и швейного цеха.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13534
Re: Центр для детей с ограниченными возможностями "Лучик...
Отправлено: 07.11.23 - 12:00
#1
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Ну по сути это тот же самый детский сад. Частный бизнес. Нужно просто с родителей брать деньги. Бизнес не чего личного. И нг тоже пора брать деньги с пользователей .
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