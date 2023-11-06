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≡ Владимир Путин примет участие в костанайском форуме межрегионального сотрудничества. Но только онлайн
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47918
Владимир Путин примет участие в костанайском форуме межрегионального сотрудничества. Но только онлайн
Отправлено: 06.11.23 - 15:27
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9 ноября по приглашению Касым-Жомарта Токаева с официальным визитом Астану посетит президент Российской Федерации Владимир Путин, заявили в пресс-службе президента Казахстана.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13534
Владимир Путин примет участие в костанайском форуме межрегионального сотрудничества. Но только онлайн
Отправлено: 07.11.23 - 11:10
#30
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Цитата:
abaika95: все-таки доложили фсбшники путину что я тут с него за рудный хочу спросить
А чего там с рудным? Рудный Марикджан держит. Он местный мафиози. Надо с Марика спрашивать а не с Путина.
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T
§ Tenkisch
(Пользователи)
Регистрация:
09.08.18
Сообщений:
322
Re: Владимир Путин примет участие в костанайском форуме...
Отправлено: 07.11.23 - 11:31
#31
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Лично мне и всему моему окружению, он нужен ЖИВЫМ И ЗДЛОРОВЫМ! ИБО ЗДРАВЫЙ СМЫСЛ ДИКТУЕТ ЭТО, НАДЕЮСЬ ПОЛИТИКАМ НЕ ПОМНЮЩИМ РОДСТВА СВОЕГО ПОНЯТНО? И ДОВОЛЬНО СТРАННОЕ ВЫСКАЗЫВАНИЯ ТУТ НЕКОТОРЫХ ПОЛИТИКОВ КОЕКАКЕРОВ!
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21130
Владимир Путин примет участие в костанайском форуме межрегионального сотрудничества. Но только онлайн
Отправлено: 07.11.23 - 12:02
#32
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Цитата:
abaika95:
все-таки доложили фсбшники путину что я тут с него за рудный хочу спросить

Так а чё за вопрос? Когда своих спасать прийдёт или какой? :lol:
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21130
Владимир Путин примет участие в костанайском форуме межрегионального сотрудничества. Но только онлайн
Отправлено: 07.11.23 - 12:06
#33
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Цитата:
Vit:
Рудный Марикджан держит. Он местный мафиози. Надо с Марика спрашивать а не с Путина.

Ему на время проведения форума сказали не высовываться. А то в кадр попадет где-нибудь со своим плакатом "ждём вас в суде" :lol:
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13534
Владимир Путин примет участие в костанайском форуме межрегионального сотрудничества. Но только онлайн
Отправлено: 07.11.23 - 12:08
#34
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[quote вопрос ]maxsaf: Так а чё за вопрос? Когда своих спасать прийдёт или какой? Нет. Он психолог. Вопрос должен быть высоким. Например когда война закончится? Скажите причём тут рудный? А это и есть высоко интелектуальный вопрос. )
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