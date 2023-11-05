Отправлено: - 23:45

111:Кто то видел меня там с жалобами?

111: Кстати российский тролль сделал себе сразу пять шесть аккаунтов. С этим бороться никак нельзя сразу как то?

Цитата:Ну вот одна, например:Цитата:Не задумывался, может дело в тебе? Меня он не достает, других вроде тоже