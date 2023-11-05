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≡ Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
 
 
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Куратор темы: 111
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
33500
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 05.11.23 - 23:25
#2281
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Хех..
Сегодня только видели его в жалобах редакции, и вчера?
А тут мне этот российский z-патриот пишет что то, тиро это я там жалуюсь..
Кто то видел меня там с жалобами?



Эх, зетпатриоты..
Низковаты..
Профайл
maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21125
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 06.11.23 - 23:45
#2282
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Цитата:
111:Кто то видел меня там с жалобами?

Ну вот одна, например:
Цитата:
111: Кстати российский тролль сделал себе сразу пять шесть аккаунтов. С этим бороться никак нельзя сразу как то?
Не задумывался, может дело в тебе? Меня он не достает, других вроде тоже :lol:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
33500
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 07.11.23 - 07:23
#2283
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Цитата:
maxsaf:
Не задумывался, может дело в тебе?

Это не жалоба, это предложение.
И конечно дело во мне.
Ради меня только многие тут, как и ты впрочем..
Он не исключение..
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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3350
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 07.11.23 - 08:58
#2284
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Цитата:
111:
опять пишет мне в личку.

Он специально регистрируется, чтобы иметь возможность написать в личку. Знает , что его комменты не пропустят, хоть так душу отвести.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13528
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 07.11.23 - 09:06
#2285
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Цитата:
111:

А почему ты решил что он z-патриот? Может он нац-патриот?

[Исправлено: Vit, 07.11.2023 - 08:07]
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21125
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 07.11.23 - 09:09
#2286
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Цитата:
111:
И конечно дело во мне.


„Признание проблемы – половина успеха в её разрешении.“ — Зигмунд Фрейд
:lol:
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