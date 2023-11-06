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Владимир Путин примет участие в костанайском форуме межрегионального сотрудничества. Но только онлайн
Владимир Путин примет участие в костанайском форуме межрегионального сотрудничества. Но только онлайн
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 47916
Владимир Путин примет участие в костанайском форуме межрегионального сотрудничества. Но только онлайн
Отправлено: 06.11.23 - 15:27
9 ноября по приглашению Касым-Жомарта Токаева с официальным визитом Астану посетит президент Российской Федерации Владимир Путин, заявили в пресс-службе президента Казахстана.
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A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 5144
Владимир Путин примет участие в костанайском форуме межрегионального сотрудничества. Но только онлайн
Отправлено: 06.11.23 - 17:34
Цитата:
Наверное, Казахстан ратифицировал в отличие от Кыргыстана, Гаагский МТ.
юля елиссева:
чувака разыскиваемого международным уголовным судом.
чувака разыскиваемого международным уголовным судом.
Наверное, Казахстан ратифицировал в отличие от Кыргыстана, Гаагский МТ.
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 5144
Владимир Путин примет участие в костанайском форуме межрегионального сотрудничества. Но только онлайн
Отправлено: 06.11.23 - 17:47
Цитата:
Цитата:
А, что такой кипишь: фейк, нефейк, приедет, неприедет - если ЭТО правда и это скрывают - значит так надо русским спецслужбам; если это не правда - хорошо, у России по прежнему сильный лидер.
Приедет - хорошо: - казы, карта бежбармак откушает (в сущности- от его визита НАМ ТОЛКУ мало) ; не приедет - нам ещё лучше- пробок и оцепления и ненужного ажиотажа не будет.
Тимур Гафуров:
Цитата:
alex_60:
А, что такой кипишь: фейк, нефейк, приедет, неприедет - если ЭТО правда и это скрывают - значит так надо русским спецслужбам; если это не правда - хорошо, у России по прежнему сильный лидер.
Приедет - хорошо: - казы, карта бежбармак откушает (в сущности- от его визита НАМ ТОЛКУ мало) ; не приедет - нам ещё лучше- пробок и оцепления и ненужного ажиотажа не будет.
Н
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 11.05.11
- Сообщений:
- 64
Re: Владимир Путин примет участие в костанайском форуме...
Отправлено: 06.11.23 - 19:30
ну и хорошо что не приедет, зачем нам убийца.
а на счет здоровья полный бред, ни один из Советских вождей правящих до Горбачева не сравнится с ним по ЗОЖ, этот еще до 84 годков будет править и наверное к тому времени будет выглядеть по лучше того же Горбачева в 84.
а на счет здоровья полный бред, ни один из Советских вождей правящих до Горбачева не сравнится с ним по ЗОЖ, этот еще до 84 годков будет править и наверное к тому времени будет выглядеть по лучше того же Горбачева в 84.
(Пользователи)
- Откуда:
- город Костанай
- Регистрация:
- 22.05.17
- Сообщений:
- 1478
Re: Владимир Путин примет участие в костанайском форуме...
Отправлено: 06.11.23 - 20:37
Цитата:
В чём сила? в том что опустил рашу ниже плинтуса?
ACROS:
хорошо, у России по прежнему сильный лидер.
хорошо, у России по прежнему сильный лидер.
В чём сила? в том что опустил рашу ниже плинтуса?
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 08.02.17
- Сообщений:
- 3679
Re: Владимир Путин примет участие в костанайском форуме...
Отправлено: 06.11.23 - 22:18
Цитата:
О,да!
Высоко была Россия!
Особенно при Ельцине!
Вспомните кадры, где пьяный "национальный позор России" дирижирует оркестром
"31 августа 1994 года Борис Ельцин оживил торжественные мероприятия в Берлине по случаю завершения вывода Западной группы войск из Германии. Перебрав со спиртным, президент России дирижировал оркестром берлинской полиции, пытался петь «Калинку-малинку», потолкался с собственным охранником и едва не попал под автобус"
ПолиграфЪ Боярышников:
В чём сила? в том что опустил рашу ниже плинтуса?
В чём сила? в том что опустил рашу ниже плинтуса?
О,да!
Высоко была Россия!
Особенно при Ельцине!
Вспомните кадры, где пьяный "национальный позор России" дирижирует оркестром
"31 августа 1994 года Борис Ельцин оживил торжественные мероприятия в Берлине по случаю завершения вывода Западной группы войск из Германии. Перебрав со спиртным, президент России дирижировал оркестром берлинской полиции, пытался петь «Калинку-малинку», потолкался с собственным охранником и едва не попал под автобус"
р
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.04.22
- Сообщений:
- 625
Re: Владимир Путин примет участие в костанайском форуме...
Отправлено: 06.11.23 - 22:25
Цитата:
....не смеши боярышникова зеленский поднял, превратил страну в страну попрашайку.
ПолиграфЪ Боярышников:
В чём сила? в том что опустил рашу ниже плинтуса?
В чём сила? в том что опустил рашу ниже плинтуса?
....не смеши боярышникова зеленский поднял, превратил страну в страну попрашайку.
Re: Владимир Путин примет участие в костанайском форуме...
Отправлено: 06.11.23 - 23:32
Цитата:
Так кротов выявляют. Одному говорят: проблемы с сердцем, другому - с правой почкой, третьему с левой почкой. А потом ждут, что в новостях всплывёт.
alex_60:
а это к чему тут, этот фейк? провокаторский англосаксов?
а это к чему тут, этот фейк? провокаторский англосаксов?
Так кротов выявляют. Одному говорят: проблемы с сердцем, другому - с правой почкой, третьему с левой почкой. А потом ждут, что в новостях всплывёт.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 09.02.12
- Сообщений:
- 13525
Re: Владимир Путин примет участие в костанайском форуме...
Отправлено: 06.11.23 - 23:50
Костанай самый лучший город . Я лично был везде но наш самый прекрасный.
Владимир Путин примет участие в костанайском форуме межрегионального сотрудничества. Но только онлайн
Отправлено: 07.11.23 - 00:05
Цитата:
Теперь ВВ захочет в этом лично убедиться
Vit:
Костанай самый лучший город . Я лично был везде но наш самый прекрасный.
Костанай самый лучший город . Я лично был везде но наш самый прекрасный.
Теперь ВВ захочет в этом лично убедиться
Y
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.05.12
- Сообщений:
- 1290
Владимир Путин примет участие в костанайском форуме межрегионального сотрудничества. Но только онлайн
Отправлено: 07.11.23 - 00:07
Цитата:
Управленческая технология затуманивания мозгов определенной части населения по схеме - Разделяй и Удваивай !
Забудьте о Путине , посмотрите по сторонам .
alex_60:
зачем "утки" то распространять?
зачем "утки" то распространять?
Управленческая технология затуманивания мозгов определенной части населения по схеме - Разделяй и Удваивай !
Забудьте о Путине , посмотрите по сторонам .
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 10.06.22
- Сообщений:
- 2713
Владимир Путин примет участие в костанайском форуме межрегионального сотрудничества. Но только онлайн
Отправлено: 07.11.23 - 00:39
Цитата:
Ой Виталий, как ты ошибаешься. Не везде ещё значит был Цитата:
И кого мы там увидим?
Vit:
Костанай самый лучший город . Я лично был везде но наш самый прекрасный.
Костанай самый лучший город . Я лично был везде но наш самый прекрасный.
Ой Виталий, как ты ошибаешься. Не везде ещё значит был Цитата:
YESNO:
Забудьте о Путине , посмотрите по сторонам .
Забудьте о Путине , посмотрите по сторонам .
И кого мы там увидим?
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