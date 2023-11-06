Отправлено: - 23:32

alex_60:

а это к чему тут, этот фейк? провокаторский англосаксов?

Цитата:Так кротов выявляют. Одному говорят: проблемы с сердцем, другому - с правой почкой, третьему с левой почкой. А потом ждут, что в новостях всплывёт.