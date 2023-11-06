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≡ "Вы занимаетесь очковтирательством?" - В Житикаре не работает Damumed. И на это есть причина
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47916
"Вы занимаетесь очковтирательством?" - В Житикаре не работает Damumed. И на это есть причина
Отправлено: 06.11.23 - 20:01
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О том, что медицинская информационная система в районе не работает, в унисон подтвердили житикаринцы на встрече с акимом Костанайской области Кумаром АКСАКАЛОВЫМ. Запись на прием к врачу ведут по старинке - в регистратуре.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
5144
Re: "Вы занимаетесь очковтирательством?" - В Житикаре...
Отправлено: 06.11.23 - 20:01
#1
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Цитата://И сорвал аплодисменты житикаринцев.//

Дальше что: - даст выговор Умудову и Джандаеву или выгонит их с работы ??
Эта система некорректно НЕ РАБОТАЕТ не только в Жетыкаре, но и повсеместно - и что теперь: - давать оценку НЕГАТИВНУЮ всем глав.врачам ???
Может взять за одно место РАЗРАБОТЧИКОВ этой системы и министра-киндера отвечающего за качество интернета??
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7
§ 71422
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.10.20
Сообщений:
140
Re: "Вы занимаетесь очковтирательством?" - В Житикаре...
Отправлено: 06.11.23 - 20:49
#2
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Открыли Америку🤣 как будто в Костанае работает. В поликлинике N 2 так как нет участкового врача то записаться через Дамумед нет возможности. А так как запись к узким специалистам через терапевта то и к ним нельзя. За исключением просмотра анализов абсолютно бесполезная инфосистема
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Д
§ Дантист
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Рудный
Регистрация:
05.01.15
Сообщений:
1132
Re: "Вы занимаетесь очковтирательством?" - В Житикаре...
Отправлено: 06.11.23 - 22:41
#3
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В Рудном она лет пять уже не работает, только уведомления шлет, что вы записаны, а записываться все равно через регистратуру. Ну и анализы можно посмотреть. А к врачам записаться через Дамумед нереально и еще там куча бесполезно-мертвых функций. Миллиарды "освоили", а там хоть трава не расти
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