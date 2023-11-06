Re: "Вы занимаетесь очковтирательством?" - В Житикаре...

Отправлено: - 22:41

В Рудном она лет пять уже не работает, только уведомления шлет, что вы записаны, а записываться все равно через регистратуру. Ну и анализы можно посмотреть. А к врачам записаться через Дамумед нереально и еще там куча бесполезно-мертвых функций. Миллиарды "освоили", а там хоть трава не расти