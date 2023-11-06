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Чп*кну - это "для связки слов". Сельский аким Макаш Таймасов объяснил свое поведение при ночной покупке спиртного
Чп*кну - это "для связки слов". Сельский аким Макаш Таймасов объяснил свое поведение при ночной покупке спиртного
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 47916
Чп*кну - это "для связки слов". Сельский аким Макаш Таймасов объяснил свое поведение при ночной покупке спиртного
Отправлено: 06.11.23 - 17:33
Дисциплинарное дело акима Новоильинского сельского округа рассмотрели на заседании совета по этике. Аким округа объяснял, что "был не в себе после разговора с супругой, сильно нервничал и не смог сдержать эмоции".
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(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 31.05.09
- Сообщений:
- 238
Re: Чп*кну - это "для связки слов". Сельский аким...
Отправлено: 06.11.23 - 17:33
Цитата:
Ерлан САЛЫКБАЕВ, исправьте
Председатель совета по этике Ерлан САЛКЕНОВ
Ерлан САЛЫКБАЕВ, исправьте
Г
(Журналисты)
- Регистрация:
- 01.03.19
- Сообщений:
- 115
Re: Чп*кну - это "для связки слов". Сельский аким...
Отправлено: 06.11.23 - 17:38
Цитата:
Исправили, спасибо
Мейрам:
Ерлан САЛЫКБАЕВ, исправьте
Ерлан САЛЫКБАЕВ, исправьте
Исправили, спасибо
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 5144
Re: Чп*кну - это "для связки слов". Сельский аким...
Отправлено: 06.11.23 - 17:57
Обычно для связки слов применяют МАТ: - действительно казахские гос.служащие - новаторы и впереди планеты всей.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 30.01.21
- Сообщений:
- 111
Re: Чп*кну - это "для связки слов". Сельский аким...
Отправлено: 06.11.23 - 18:11
ДОЧП×КАЛСЯ
Re: Чп*кну - это "для связки слов". Сельский аким...
Отправлено: 06.11.23 - 18:49
Цитата:
у меня за несколько минут до визита в магазин произошел конфликт с женой в машине.
Какая тут выдержит всего то, 6 секунд?...
у меня за несколько минут до визита в магазин произошел конфликт с женой в машине.
Какая тут выдержит всего то, 6 секунд?...
Y
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.05.12
- Сообщений:
- 1289
Re: Чп*кну - это "для связки слов". Сельский аким...
Отправлено: 06.11.23 - 19:35
Цитата:
Забеспокоились.
Анализ СМИ показал, что на публикацию об инциденте имеется множество негативных комментариев, подрывающих авторитет государственного аппарата.
Источник:
Источник:
Забеспокоились.
Re: Чп*кну - это "для связки слов". Сельский аким...
Отправлено: 06.11.23 - 20:27
Цитата:
Не стОит недооценивать силу комментариев
Анализ СМИ показал, что на публикацию об инциденте имеется множество негативных комментариев, подрывающих авторитет государственного аппарата.
Не стОит недооценивать силу комментариев
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 03.07.12
- Сообщений:
- 6429
Re: Чп*кну - это "для связки слов". Сельский аким...
Отправлено: 06.11.23 - 20:29
Просто стыдно за этих чиновников, сижу дома и стыжусь перед кошкой, гусями и чего это чиновников так заносит от должности, будто схватили богов за интимные места. Очень стыдно!
Re: Чп*кну - это "для связки слов". Сельский аким...
Отправлено: 06.11.23 - 21:28
Расказыаю как у меня это бывает. Захожу в магаз. Мне говоят здрасти Виталя я им в ответ здрасти . Че хотите? Я им водки, сок, запуску. ) они ок! Для вас хоть белый пароход. . Не каких скандалов. Всё красиво.
Чп*кну - это "для связки слов". Сельский аким Макаш Таймасов объяснил свое поведение при ночной покупке спиртного
Отправлено: 06.11.23 - 21:30
Цитата:
Они "ОК!, а можно мы с вами?"
[Исправлено: maxsaf, 06.11.2023 - 21:30]
Vit:
они ок! Для вас хоть белый пароход.
они ок! Для вас хоть белый пароход.
Они "ОК!, а можно мы с вами?"
[Исправлено: maxsaf, 06.11.2023 - 21:30]
Чп*кну - это "для связки слов". Сельский аким Макаш Таймасов объяснил свое поведение при ночной покупке спиртного
Отправлено: 06.11.23 - 21:44
Цитата:
maxsaf:Да. Было и такое.я с девушкой зашёл. . Говорю выбирай. У продавца лицо изменилось.
Чп*кну - это "для связки слов". Сельский аким Макаш Таймасов объяснил свое поведение при ночной покупке спиртного
Отправлено: 06.11.23 - 22:10
Цитата:
А водку -продали?...
Vit:
У продавца лицо изменилось.
У продавца лицо изменилось.
А водку -продали?...
Чп*кну - это "для связки слов". Сельский аким Макаш Таймасов объяснил свое поведение при ночной покупке спиртного
Отправлено: 06.11.23 - 22:16
Цитата:
Мне везде продадут. Даже а Европе.
drakon:
Мне везде продадут. Даже а Европе.
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