За нецензурную брань акима, покупавшего спиртное ночью, привлек суд в Костанайской области
Отправлено: 06.11.23 - 15:03
За нецензурную брань в магазине, которая происходила во время покупки спиртного в неурочное время, привлек административный суд акима Новоильинского сельского округа района Б. Майлина Макаша Таймасова Читать новость
....по твоим комменариям я так понимаю ты не далеко стоишь от этого приколиста,можешь так поступать- Я сейчас за 6 секунд всех чп*кну, – сказал тогда аким. - Я всех чп*кну нах*й. Ты не знаешь моих возможностей! Ты знаешь, кто я? Тоже чтоли чп*кальщик Марик?
....если нами будут руководить такие приколисты к чему мы прийдём?
родом из Шанхая2022: получается все так могут себя вести....так у
А как себя ведут в алкогольных магазинчиках, которые продают алкоголь по ночам? Сходи, поживи в деревне какой нибудь, и узнаешь много интересного. А ИПшники конечно будут терпеть, ибо это же их бизнес, прибыль. И потому будут продавать алкоголь и травить этим людей, потому что им нужны деньги. А в деревнях паленый алкоголь и тем более недолитое пиво, это главный источник дохода магазина..
111: А как себя ведут в алкогольных магазинчиках, которые продают алкоголь по ночам? Сходи, поживи в деревне какой нибудь, и узнаешь много интересного. А ИПшники конечно будут терпеть, ибо это же их бизнес, прибыль. И потому будут продавать алкоголь и травить этим людей, потому что им нужны деньги. А в деревнях паленый алкоголь и тем более недолитое пиво, это главный источник дохода магазина..
.....откуда тебе городскому все эти тонкости знать? Я подозреваю у тебя где то магазин есть в одной из деревеь признавайся сейчасже!!!!!
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