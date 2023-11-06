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≡ Чп*кну - это "для связки слов". Сельский аким Макаш Таймасов объяснил свое поведение при ночной покупке спиртного
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47916
Чп*кну - это "для связки слов". Сельский аким Макаш Таймасов объяснил свое поведение при ночной покупке спиртного
Отправлено: 06.11.23 - 17:33
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Дисциплинарное дело акима Новоильинского сельского округа рассмотрели на заседании совета по этике. Аким округа объяснял, что "был не в себе после разговора с супругой, сильно нервничал и не смог сдержать эмоции".
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Мейрам
§ Мейрам
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
31.05.09
Сообщений:
238
Re: Чп*кну - это "для связки слов". Сельский аким...
Отправлено: 06.11.23 - 17:33
#1
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Цитата:
Председатель совета по этике Ерлан САЛКЕНОВ

Ерлан САЛЫКБАЕВ, исправьте
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Г
§ Георгий ГОВОРОВ
(Журналисты)
Регистрация:
01.03.19
Сообщений:
115
Re: Чп*кну - это "для связки слов". Сельский аким...
Отправлено: 06.11.23 - 17:38
#2
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Цитата:
Мейрам:
Ерлан САЛЫКБАЕВ, исправьте

Исправили, спасибо
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
5144
Re: Чп*кну - это "для связки слов". Сельский аким...
Отправлено: 06.11.23 - 17:57
#3
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Обычно для связки слов применяют МАТ: - действительно казахские гос.служащие - новаторы и впереди планеты всей.
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Мс18
§ Мс18
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.01.21
Сообщений:
111
Re: Чп*кну - это "для связки слов". Сельский аким...
Отправлено: 06.11.23 - 18:11
#4
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ДОЧП×КАЛСЯ
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
26092
Re: Чп*кну - это "для связки слов". Сельский аким...
Отправлено: 06.11.23 - 18:49
#5
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Цитата:

у меня за несколько минут до визита в магазин произошел конфликт с женой в машине.

Какая тут выдержит всего то, 6 секунд?... :oops: :-P :-x
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Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
1289
Re: Чп*кну - это "для связки слов". Сельский аким...
Отправлено: 06.11.23 - 19:35
#6
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Цитата:
Анализ СМИ показал, что на публикацию об инциденте имеется множество негативных комментариев, подрывающих авторитет государственного аппарата.

Источник:


Забеспокоились.
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21119
Re: Чп*кну - это "для связки слов". Сельский аким...
Отправлено: 06.11.23 - 20:27
#7
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Цитата:
Анализ СМИ показал, что на публикацию об инциденте имеется множество негативных комментариев, подрывающих авторитет государственного аппарата.

Не стОит недооценивать силу комментариев ;-)
Профайл
сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
6429
Re: Чп*кну - это "для связки слов". Сельский аким...
Отправлено: 06.11.23 - 20:29
#8
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Просто стыдно за этих чиновников, сижу дома и стыжусь перед кошкой, гусями и чего это чиновников так заносит от должности, будто схватили богов за интимные места. Очень стыдно!
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13523
Re: Чп*кну - это "для связки слов". Сельский аким...
Отправлено: 06.11.23 - 21:28
#9
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Расказыаю как у меня это бывает. Захожу в магаз. Мне говоят здрасти Виталя я им в ответ здрасти . Че хотите? Я им водки, сок, запуску. ) они ок! Для вас хоть белый пароход. . Не каких скандалов. Всё красиво.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21119
Чп*кну - это "для связки слов". Сельский аким Макаш Таймасов объяснил свое поведение при ночной покупке спиртного
Отправлено: 06.11.23 - 21:30
#10
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Цитата:
Vit:
они ок! Для вас хоть белый пароход.

Они "ОК!, а можно мы с вами?" :oops: :lol:

[Исправлено: maxsaf, 06.11.2023 - 21:30]
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13523
Чп*кну - это "для связки слов". Сельский аким Макаш Таймасов объяснил свое поведение при ночной покупке спиртного
Отправлено: 06.11.23 - 21:44
#11
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Цитата:
maxsaf:
Да. Было и такое.я с девушкой зашёл. . Говорю выбирай. У продавца лицо изменилось.
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