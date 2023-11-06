Re: "Вы занимаетесь очковтирательством?" - В Житикаре...

Отправлено: - 20:01

Цитата://И сорвал аплодисменты житикаринцев.//



Дальше что: - даст выговор Умудову и Джандаеву или выгонит их с работы ??

Эта система некорректно НЕ РАБОТАЕТ не только в Жетыкаре, но и повсеместно - и что теперь: - давать оценку НЕГАТИВНУЮ всем глав.врачам ???

Может взять за одно место РАЗРАБОТЧИКОВ этой системы и министра-киндера отвечающего за качество интернета??