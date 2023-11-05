Отправлено: - 19:05

Vit:

зуб даю что наши " Иностранцы" Хотят обратно к нам.

Цитата:Что то сомневаюсь: - да, скучают, тоскуют, плачут, приезжают в отпуска ( но всё реже и реже), но почти не слышал что бы собирались ВЕРНУТЬСЯ.Как одна "немка", бывшая соседка, сказала: "...я землю там буду есть, но не вернусь- всё буду ДЕЛАТЬ ради детей, если надо и в проститутки пойду, но дам свои детям НЕМЕЦКОЕ образование и устрою их на хорошую работу..."