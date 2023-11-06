Re: Владимир Путин примет участие в костанайском форуме...

Отправлено: - 19:30

ну и хорошо что не приедет, зачем нам убийца.



а на счет здоровья полный бред, ни один из Советских вождей правящих до Горбачева не сравнится с ним по ЗОЖ, этот еще до 84 годков будет править и наверное к тому времени будет выглядеть по лучше того же Горбачева в 84.