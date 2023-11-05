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≡ Нельзя приглашать новых гостей, пока не ушли старые
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47916
Нельзя приглашать новых гостей, пока не ушли старые
Отправлено: 05.11.23 - 22:48
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Наш Елбасы-2 нарасхват, и в СаШаЭй слетал, и к канцлеру Дойчланда тоже, к Великому Кормчему и на ДР Владимира успел. Если встреча с Джо и Си понятна, ну днюха тоже ясна, то что произошло дальше не совсем. Теперь гости и к нашему зачастили и любитель старых учительниц и венгр-куда, и даже сам Султан-Осман, прямо именины сердца.
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A
* ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
5143
Re: Нельзя приглашать новых гостей, пока не ушли старые
Отправлено: 06.11.23 - 19:05
#45
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Цитата:
Vit:
зуб даю что наши " Иностранцы" Хотят обратно к нам.


Что то сомневаюсь: - да, скучают, тоскуют, плачут, приезжают в отпуска ( но всё реже и реже), но почти не слышал что бы собирались ВЕРНУТЬСЯ.
Как одна "немка", бывшая соседка, сказала: "...я землю там буду есть, но не вернусь- всё буду ДЕЛАТЬ ради детей, если надо и в проститутки пойду, но дам свои детям НЕМЕЦКОЕ образование и устрою их на хорошую работу..."
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Vit
* Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13520
Нельзя приглашать новых гостей, пока не ушли старые
Отправлено: 06.11.23 - 19:55
#46
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Цитата:
Мейрам: Если не секрет, в какой стране?
Африка. Мозамбика. Бегает с голой попой.)) ,
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