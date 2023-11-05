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≡ Нельзя приглашать новых гостей, пока не ушли старые
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47916
Нельзя приглашать новых гостей, пока не ушли старые
Отправлено: 05.11.23 - 22:48
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Наш Елбасы-2 нарасхват, и в СаШаЭй слетал, и к канцлеру Дойчланда тоже, к Великому Кормчему и на ДР Владимира успел. Если встреча с Джо и Си понятна, ну днюха тоже ясна, то что произошло дальше не совсем. Теперь гости и к нашему зачастили и любитель старых учительниц и венгр-куда, и даже сам Султан-Осман, прямо именины сердца.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
19561
Нельзя приглашать новых гостей, пока не ушли старые
Отправлено: 06.11.23 - 10:52
#30
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Цитата:
Kairat stayer:
На Западе лучше, тем более в Франции,


Ты во Франции был?
В Италии? В Германии?
Откуда у тебя выводы то?
Пожил бы хотя бы с месяц, потом выводы делал.
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
4610
Нельзя приглашать новых гостей, пока не ушли старые
Отправлено: 06.11.23 - 10:53
#31
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Цитата:
Vit:
Я говорю за нормальных ребят которые работают. 70 000 ? у меня проценты за депозит и то в три раза больше . Кто хочет тот работает и зарабатывает у нас в Казахстане.


Официально летом отмечали, что в текущем году минимальная зарплата в Казахстане с начала года повысилась с 60 до 70 тысяч тенге. Увеличение коснулось почти двух миллионов казахстанцев.

Подробнее здесь:
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
19561
Нельзя приглашать новых гостей, пока не ушли старые
Отправлено: 06.11.23 - 10:57
#32
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Цитата:
Kairat stayer:
минимальная зарплата в Казахстане с начала года повысилась с 60 до 70 тысяч тенге. Увеличение коснулось почти двух миллионов казахстанцев.


Поясняю, кто не понимает.
Человек может получать 2000000 в месяц, и увеличение МЗП коснётся и его. Через уменьшение подоходного налога.

[Исправлено: alex_60, 06.11.2023 - 10:58]
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
4610
Нельзя приглашать новых гостей, пока не ушли старые
Отправлено: 06.11.23 - 11:01
#33
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Цитата:
alex_60:
Поясняю, кто не понимает. Человек может получать 2000000 в месяц, и увеличение МЗП коснётся и его. Через уменьшение подоходного налога.


Внимательно читай, коснулось только тех, кто получал 60 000 и стал получать 70 000 тенге, нужно посмотреть сколько в общем трудоспособного населения.
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Vit
* Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13520
Нельзя приглашать новых гостей, пока не ушли старые
Отправлено: 06.11.23 - 11:03
#34
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Цитата:
Kairat stayer:
Так, никто не говорит, что всё так просто. Там технологии развиты и уровень жизни выше, спроси у вездесущих иностранцев на форуме

Зуб даю что наши " Иностранцы" Хотят обратно к нам. У нас свобода. Вышел в поле, грудью задышал, чистым воздухом. Пошёл в лес грибы, ягоды собрал. Сел у озера рыбку половил. Захотел на работу не пошёл зная что начальник поймет простит. А там в Европах не так. Там ты раб. И не захочешь эти 1500 евро.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
19561
Нельзя приглашать новых гостей, пока не ушли старые
Отправлено: 06.11.23 - 11:04
#35
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Цитата:
Kairat stayer:
что в текущем году минимальная зарплата в Казахстане с начала года повысилась с 60 до 70 тысяч тенге.


почитай сам что ты пишешь.
МЗП повысилась.
а дальше ты уже крутиться начал.
как всегда.
но совершенно не понимая сути.

Цитата:
Kairat stayer:
коснулось только тех, кто получал 60 000 и стал получать 70 000 тенге


[Исправлено: alex_60, 06.11.2023 - 11:08]
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
4610
Нельзя приглашать новых гостей, пока не ушли старые
Отправлено: 06.11.23 - 11:10
#36
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Цитата:
alex_60:
почитай сам что ты пишешь. МЗП повысилась. а дальше ты уже крутиться начал.


Никто не крутится. Я же не сам придумал, ссылку дал, ты вчера Сабе кричал давай мол ссылку. Вникни пожалуйста, полностью процитирую:

Минимальная зарплата в Казахстане с начала года повысилась с 60 до 70 тысяч тенге. Увеличение коснулось почти двух миллионов казахстанцев. Следующее повышение ожидается в 2025 году. Размер будет определяться исходя из средней зарплаты и производительности труда. Об этом говорится в сюжете телеканала "Хабар 24", передает Tengrinews.kz. Повышение минимальной заработной платы коснулось работников, которые заняты низкодоходным трудом. Это отрасли сельского хозяйства, торговли, транспорта и сферы услуг.
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
4610
Нельзя приглашать новых гостей, пока не ушли старые
Отправлено: 06.11.23 - 11:14
#37
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Цитата:
Vit:
Зуб даю что наши " Иностранцы" Хотят обратно к нам. У нас свобода. Вышел в поле, грудью задышал, чистым воздухом. Пошёл в лес грибы, ягоды собрал. Сел у озера рыбку половил. Захотел на работу не пошёл зная что начальник поймет простит. А там в Европах не так. Там ты раб. И не захочешь эти 1500 евро.


А, вона оно как, свободы захотели поуехавщие грамотеи.
Но, почему-то, не наблюдаю их наплыва, всё-таки, высокий уровень жизни, перевешивает свободу :lol: .
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
19561
Нельзя приглашать новых гостей, пока не ушли старые
Отправлено: 06.11.23 - 11:16
#38
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Цитата:
Kairat stayer:
Минимальная зарплата в Казахстане с начала года повысилась с 60 до 70 тысяч тенге. Увеличение коснулось почти двух миллионов казахстанцев. Следующее повышение ожидается в 2025 году. Размер будет определяться исходя из средней зарплаты и производительности труда. Об этом говорится в сюжете телеканала "Хабар 24", передает Tengrinews.kz. Повышение минимальной заработной платы коснулось работников, которые заняты низкодоходным трудом. Это отрасли сельского хозяйства, торговли, транспорта и сферы услуг.[/quo

и где здесь тобой придуманное

Kairat stayer:
коснулось только тех, кто получал 60 000 и стал получать 70 000 тенге,



тех кто сто тысяч или миллион получал тоже коснулось.
через увеличении МЗП. и уменьшение налога.
ладно , больше не буду пояснять, вижу до тебя не доходит.

[Исправлено: alex_60, 06.11.2023 - 11:19]
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
4610
Re: Нельзя приглашать новых гостей, пока не ушли старые
Отправлено: 06.11.23 - 11:22
#39
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Размер МЗП конечно важно, но, лучше ближе к теме вопросы обсуждать, что анонсировано ранее, вчера только отмечал отдельным непонятливым "грамотеям", процитирую:

Глобальные вопросы будут решать в США, руководители Америки и Китая, анонсирована их встреча в ноябре текущего года. Действительно сверхдержавы, первая и вторая экономики, армии мира и.т.д. Они осознали свою ответственность перед мировым сообшеством, будут договариваться, искать точки соприкосновения, конфрантация им не нужна. Всяких гопников прищюшать санкциями, надеюсь силные мира сего, договорятся между собой. А сказочные ура патриоты, пусть машут шашками и как-там, а копипастом, копирайтом занимаются.

Что анонсировано в США-все исполнится, это вам не чудный-Рудный, анонсировали, анонсировали, только один кандидат в акимы явился на дебаты, встречу .

Подробнее здесь:
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Vit
* Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13520
Нельзя приглашать новых гостей, пока не ушли старые
Отправлено: 06.11.23 - 11:27
#40
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Цитата:
Kairat stayer: А, вона оно как, свободы захотели поуехавщие грамотеи. Но, почему-то, не наблюдаю их наплыва, всё-таки, высокий уровень жизни, перевешивает свободу
Кайрат дос мой. Жизнь одна и не стоит молится на деньги. Нужно наслаждаться ей. Например мои коллеги пропивают её в кабинах А я на выходных гуляю по музеям, был вот недавно в концлагере Освенцим. Это потрясающе. Я запомнил на всю жизнь эту экскурсию.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21114
Re: Нельзя приглашать новых гостей, пока не ушли старые
Отправлено: 06.11.23 - 11:47
#41
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Цитата:
Vit:
Зуб даю что наши " Иностранцы" Хотят обратно к нам. У нас свобода. Вышел в поле, грудью задышал, чистым воздухом. Пошёл в лес грибы, ягоды собрал. Сел у озера рыбку половил. Захотел на работу не пошёл зная что начальник поймет простит. А там в Европах не так. Там ты раб. И не захочешь эти 1500 евро.

Вит, побереги зубы. Не знаю, как в Европе - но я назад точно не хочу. У нас тут природа, красота, олени да зайчики кругом, места валом, народу мало. Отработал 8 часов и гуляй Вася, отпускные больничные оплачивают, пошел кому то помог - волонтерские оплачивают. Не надо трястись, что гаец из-за куста выпрыгнет с жезлом - вообще полицию не вижу нигде, не останавливали ни разу. При этом люди ездят культурно, с уважением друг к другу. Из недавнего, просто для примера: нам положено два перекура оплачиваемых по 15 минут, по закону (один до обеда и один после обеда). Мы особо не напрягаемся - поэтому перекуры нафиг не нужны. Но! Прикинь, нам отдел кадров купил несколько настольных игр и карты игральные, чтобы заставить нас отдыхать, потому что закон :lol:
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Мейрам
§ Мейрам
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
31.05.09
Сообщений:
238
Re: Нельзя приглашать новых гостей, пока не ушли старые
Отправлено: 06.11.23 - 17:40
#42
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Цитата:
У нас тут природа, красота, олени да зайчики кругом, места валом, народу мало


Если не секрет, в какой стране?
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
26092
Нельзя приглашать новых гостей, пока не ушли старые
Отправлено: 06.11.23 - 18:15
#43
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Цитата:
maxsaf:
но я назад точно не хочу.

И я, тоже не хочу... :lol: ;-)
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A
* ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
5143
Нельзя приглашать новых гостей, пока не ушли старые
Отправлено: 06.11.23 - 18:58
#44
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Цитата:
Kairat stayer:
Следующее повышение ожидается в 2025 году.


Почему в 2025 году ? - Токаев уже на 2024 год поднял МЗП до 85 000 тенге.

Алекс имеет ввиду когда считают ПН - отнимают "несгораемые" - МЗП, пенсионку и прочее, и чем больше эти суммы, тем меньше считают ПН с остатка.

[Исправлено: ACROS, 06.11.2023 - 19:06]
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