Отправлено: - 10:53

Vit:

Я говорю за нормальных ребят которые работают. 70 000 ? у меня проценты за депозит и то в три раза больше . Кто хочет тот работает и зарабатывает у нас в Казахстане.

Цитата:Официально летом отмечали, что в текущем году минимальная зарплата в Казахстане с начала года повысилась с 60 до 70 тысяч тенге. Увеличение коснулось почти двух миллионов казахстанцев.Подробнее здесь: