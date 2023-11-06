Отправлено: - 17:47

Тимур Гафуров:



alex_60:



Цитата:Цитата:А, что такой кипишь: фейк, нефейк, приедет, неприедет - если ЭТО правда и это скрывают - значит так надо русским спецслужбам; если это не правда - хорошо, у России по прежнему сильный лидер.Приедет - хорошо: - казы, карта бежбармак откушает (в сущности- от его визита НАМ ТОЛКУ мало) ; не приедет - нам ещё лучше- пробок и оцепления и ненужного ажиотажа не будет.