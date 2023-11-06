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≡ Владимир Путин примет участие в костанайском форуме межрегионального сотрудничества. Но только онлайн
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47915
Владимир Путин примет участие в костанайском форуме межрегионального сотрудничества. Но только онлайн
Отправлено: 06.11.23 - 15:27
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9 ноября по приглашению Касым-Жомарта Токаева с официальным визитом Астану посетит президент Российской Федерации Владимир Путин, заявили в пресс-службе президента Казахстана.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
5140
Владимир Путин примет участие в костанайском форуме межрегионального сотрудничества. Но только онлайн
Отправлено: 06.11.23 - 17:34
#15
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Цитата:
юля елиссева:
чувака разыскиваемого международным уголовным судом.


Наверное, Казахстан ратифицировал в отличие от Кыргыстана, Гаагский МТ.
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
5140
Владимир Путин примет участие в костанайском форуме межрегионального сотрудничества. Но только онлайн
Отправлено: 06.11.23 - 17:47
#16
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Цитата:
Тимур Гафуров:

Цитата:
alex_60:


А, что такой кипишь: фейк, нефейк, приедет, неприедет - если ЭТО правда и это скрывают - значит так надо русским спецслужбам; если это не правда - хорошо, у России по прежнему сильный лидер.
Приедет - хорошо: - казы, карта бежбармак откушает (в сущности- от его визита НАМ ТОЛКУ мало) ; не приедет - нам ещё лучше- пробок и оцепления и ненужного ажиотажа не будет.
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