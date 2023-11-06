Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
За нецензурную брань акима, покупавшего спиртное ночью, привлек суд в Костанайской области
За нецензурную брань акима, покупавшего спиртное ночью, привлек суд в Костанайской области
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 61, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 61
|Зарегистрированные пользователи: Нет
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать