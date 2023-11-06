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≡ За нецензурную брань акима, покупавшего спиртное ночью, привлек суд в Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47914
За нецензурную брань акима, покупавшего спиртное ночью, привлек суд в Костанайской области
Отправлено: 06.11.23 - 15:03
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За нецензурную брань в магазине, которая происходила во время покупки спиртного в неурочное время, привлек административный суд акима Новоильинского сельского округа района Б. Майлина Макаша Таймасова
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
33497
Re: За нецензурную брань акима, покупавшего спиртное ночью,...
Отправлено: 06.11.23 - 15:03
#1
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Приколист.
Настоящий мужчина!
Профайл
Филипповна
§ Филипповна
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
19.07.23
Сообщений:
49
Re: За нецензурную брань акима, покупавшего спиртное ночью,...
Отправлено: 06.11.23 - 15:18
#2
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Ну нельзя так говорить ( и писать тем более) - "привлёк суд ", можно "привлечь к суду".
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
621
Re: За нецензурную брань акима, покупавшего спиртное ночью,...
Отправлено: 06.11.23 - 15:54
#3
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Цитата:
111:
Приколист. Настоящий мужчина!


....по твоим комменариям я так понимаю ты не далеко стоишь от этого приколиста,можешь так поступать- Я сейчас за 6 секунд всех чп*кну, – сказал тогда аким. - Я всех чп*кну нах*й. Ты не знаешь моих возможностей! Ты знаешь, кто я? Тоже чтоли чп*кальщик Марик?

....если нами будут руководить такие приколисты к чему мы прийдём?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
33497
За нецензурную брань акима, покупавшего спиртное ночью, привлек суд в Костанайской области
Отправлено: 06.11.23 - 15:55
#4
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Цитата:
родом из Шанхая2022:
если нами будут руководить такие приколисты к чему мы прийдём?

Вне рабочее время можно жить как нормальный мужик, а не теленок..
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