НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Владимир Путин примет участие в костанайском форуме межрегионального сотрудничества. Но только онлайн
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47914
Владимир Путин примет участие в костанайском форуме межрегионального сотрудничества. Но только онлайн
Отправлено: 06.11.23 - 15:27
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
9 ноября по приглашению Касым-Жомарта Токаева с официальным визитом Астану посетит президент Российской Федерации Владимир Путин, заявили в пресс-службе президента Казахстана.
Читать новость

1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
33497
Владимир Путин примет участие в костанайском форуме межрегионального сотрудничества. Но только онлайн
Отправлено: 06.11.23 - 15:27
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну ясно же, боится всего.
А двойники многочисленные отличаются на таких мероприятиях..
А тут живут кыпшаки...

[Исправлено: 111, 06.11.2023 - 15:29]
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
19561
Владимир Путин примет участие в костанайском форуме межрегионального сотрудничества. Но только онлайн
Отправлено: 06.11.23 - 15:30
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
//В конце октября ряд британских изданий распространили информацию о том, что у российского президента случилась остановка сердца. СМИ также сообщили, что Путин имеет и другие проблемы со здоровьем, ссылаясь на источники в Кремле. Пресс-секретарь президента РФ опроверг данные слухи, назвав их очередной уткой.//


а это к чему тут, этот фейк?
провокаторский англосаксов?
какое это имеет отношение к визиту
это что пресс служба президента сообщила?
ну давайте сюда еше кучу фейков ,чего уж там.
в сообщении о визите.

[Исправлено: alex_60, 06.11.2023 - 15:33]
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
33497
Re: Владимир Путин примет участие в костанайском форуме...
Отправлено: 06.11.23 - 15:31
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не хватает живой силы, одно из условий "стратегического партнерства"..
Очень скоро у нас зоны будут пустеть.
Если техники в России пока достаточно, зеков, ой, Героев, там у них сильно не хватает..
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
33497
Владимир Путин примет участие в костанайском форуме межрегионального сотрудничества. Но только онлайн
Отправлено: 06.11.23 - 15:33
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
конце октября ряд британских изданий распространили информацию о том, что у российского президента случилась остановка сердца. 


Дочитал.
Так все таки двойник?

[Исправлено: 111, 06.11.2023 - 15:34]
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
33497
Re: Владимир Путин примет участие в костанайском форуме...
Отправлено: 06.11.23 - 15:37
#5
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
что у российского президента случилась остановка сердца. СМИ также сообщили, что Путин имеет и другие проблемы


Немного подробностей..
Экстренный выпуск российских СМИ


Профайл
Т
§ Тимур Гафуров
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
1934
Владимир Путин примет участие в костанайском форуме межрегионального сотрудничества. Но только онлайн
Отправлено: 06.11.23 - 15:44
#6
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
а это к чему тут, этот фейк? провокаторский англосаксов?

Новость сообщило казахстанское СМИ, на которое мы ссылаемся.
Состояние здоровья президента России имеет непосредственное отношение к его визитам в другие страны.
Профайл Посетить вебсайт
р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
621
Re: Владимир Путин примет участие в костанайском форуме...
Отправлено: 06.11.23 - 15:46
#7
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
провокаторский англосаксов? какое это имеет отношение к визиту это что пресс служба президента сообщила? ну давайте сюда еше кучу фейков ,чего уж там. в сообщении о визите.



.....ну дай насытиться ты ему это его пища,пусЩай вдоволь насытьтся,Марик жги твоя тема.Взрывай тернет.
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
19561
Владимир Путин примет участие в костанайском форуме межрегионального сотрудничества. Но только онлайн
Отправлено: 06.11.23 - 15:47
#8
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Тимур Гафуров:
Новость сообщило казахстанское СМИ, на которое мы ссылаемся. Состояние здоровья президента России имеет непосредственное отношение к его визитам в другие страны.


написано же
//Пресс-секретарь президента РФ опроверг данные слухи, назвав их очередной уткой.//
зачем "утки" то распространять?
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
33497
Владимир Путин примет участие в костанайском форуме межрегионального сотрудничества. Но только онлайн
Отправлено: 06.11.23 - 15:50
#9
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
родом из Шанхая2022:
Марик жги твоя тема.

С чего это моя тема?
Это тема НГ.
Я лишь делаю то, что от нас требуется, комментирую статью и не важно о ком, о Владимире Путине или об Андрее Чикатило..
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 62, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 62
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS