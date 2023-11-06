Отправлено: - 15:44

alex_60:

а это к чему тут, этот фейк? провокаторский англосаксов?

Цитата:Новость сообщило казахстанское СМИ, на которое мы ссылаемся.Состояние здоровья президента России имеет непосредственное отношение к его визитам в другие страны.