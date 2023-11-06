Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
Владимир Путин примет участие в костанайском форуме межрегионального сотрудничества. Но только онлайн
Владимир Путин примет участие в костанайском форуме межрегионального сотрудничества. Но только онлайн
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 47914
Владимир Путин примет участие в костанайском форуме межрегионального сотрудничества. Но только онлайн
Отправлено: 06.11.23 - 15:27
9 ноября по приглашению Касым-Жомарта Токаева с официальным визитом Астану посетит президент Российской Федерации Владимир Путин, заявили в пресс-службе президента Казахстана.
Читать новость
Читать новость
Владимир Путин примет участие в костанайском форуме межрегионального сотрудничества. Но только онлайн
Отправлено: 06.11.23 - 15:27
Ну ясно же, боится всего.
А двойники многочисленные отличаются на таких мероприятиях..
А тут живут кыпшаки...
[Исправлено: 111, 06.11.2023 - 15:29]
А двойники многочисленные отличаются на таких мероприятиях..
А тут живут кыпшаки...
[Исправлено: 111, 06.11.2023 - 15:29]
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 19561
Владимир Путин примет участие в костанайском форуме межрегионального сотрудничества. Но только онлайн
Отправлено: 06.11.23 - 15:30
//В конце октября ряд британских изданий распространили информацию о том, что у российского президента случилась остановка сердца. СМИ также сообщили, что Путин имеет и другие проблемы со здоровьем, ссылаясь на источники в Кремле. Пресс-секретарь президента РФ опроверг данные слухи, назвав их очередной уткой.//
а это к чему тут, этот фейк?
провокаторский англосаксов?
какое это имеет отношение к визиту
это что пресс служба президента сообщила?
ну давайте сюда еше кучу фейков ,чего уж там.
в сообщении о визите.
[Исправлено: alex_60, 06.11.2023 - 15:33]
а это к чему тут, этот фейк?
провокаторский англосаксов?
какое это имеет отношение к визиту
это что пресс служба президента сообщила?
ну давайте сюда еше кучу фейков ,чего уж там.
в сообщении о визите.
[Исправлено: alex_60, 06.11.2023 - 15:33]
Re: Владимир Путин примет участие в костанайском форуме...
Отправлено: 06.11.23 - 15:31
Не хватает живой силы, одно из условий "стратегического партнерства"..
Очень скоро у нас зоны будут пустеть.
Если техники в России пока достаточно, зеков, ой, Героев, там у них сильно не хватает..
Очень скоро у нас зоны будут пустеть.
Если техники в России пока достаточно, зеков, ой, Героев, там у них сильно не хватает..
Владимир Путин примет участие в костанайском форуме межрегионального сотрудничества. Но только онлайн
Отправлено: 06.11.23 - 15:33
Цитата:
Дочитал.
Так все таки двойник?
[Исправлено: 111, 06.11.2023 - 15:34]
конце октября ряд британских изданий распространили информацию о том, что у российского президента случилась остановка сердца.
Дочитал.
Так все таки двойник?
[Исправлено: 111, 06.11.2023 - 15:34]
Re: Владимир Путин примет участие в костанайском форуме...
Отправлено: 06.11.23 - 15:37
Цитата:
Немного подробностей..
Экстренный выпуск российских СМИ
что у российского президента случилась остановка сердца. СМИ также сообщили, что Путин имеет и другие проблемы
Немного подробностей..
Экстренный выпуск российских СМИ
Т
(Администрация сайта)
- Регистрация:
- 05.01.07
- Сообщений:
- 1934
Владимир Путин примет участие в костанайском форуме межрегионального сотрудничества. Но только онлайн
Отправлено: 06.11.23 - 15:44
Цитата:
Новость сообщило казахстанское СМИ, на которое мы ссылаемся.
Состояние здоровья президента России имеет непосредственное отношение к его визитам в другие страны.
alex_60:
а это к чему тут, этот фейк? провокаторский англосаксов?
а это к чему тут, этот фейк? провокаторский англосаксов?
Новость сообщило казахстанское СМИ, на которое мы ссылаемся.
Состояние здоровья президента России имеет непосредственное отношение к его визитам в другие страны.
р
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.04.22
- Сообщений:
- 621
Re: Владимир Путин примет участие в костанайском форуме...
Отправлено: 06.11.23 - 15:46
Цитата:
.....ну дай насытиться ты ему это его пища,пусЩай вдоволь насытьтся,Марик жги твоя тема.Взрывай тернет.
alex_60:
провокаторский англосаксов? какое это имеет отношение к визиту это что пресс служба президента сообщила? ну давайте сюда еше кучу фейков ,чего уж там. в сообщении о визите.
провокаторский англосаксов? какое это имеет отношение к визиту это что пресс служба президента сообщила? ну давайте сюда еше кучу фейков ,чего уж там. в сообщении о визите.
.....ну дай насытиться ты ему это его пища,пусЩай вдоволь насытьтся,Марик жги твоя тема.Взрывай тернет.
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 19561
Владимир Путин примет участие в костанайском форуме межрегионального сотрудничества. Но только онлайн
Отправлено: 06.11.23 - 15:47
Цитата:
написано же
//Пресс-секретарь президента РФ опроверг данные слухи, назвав их очередной уткой.//
зачем "утки" то распространять?
Тимур Гафуров:
Новость сообщило казахстанское СМИ, на которое мы ссылаемся. Состояние здоровья президента России имеет непосредственное отношение к его визитам в другие страны.
Новость сообщило казахстанское СМИ, на которое мы ссылаемся. Состояние здоровья президента России имеет непосредственное отношение к его визитам в другие страны.
написано же
//Пресс-секретарь президента РФ опроверг данные слухи, назвав их очередной уткой.//
зачем "утки" то распространять?
Владимир Путин примет участие в костанайском форуме межрегионального сотрудничества. Но только онлайн
Отправлено: 06.11.23 - 15:50
Цитата:
С чего это моя тема?
Это тема НГ.
Я лишь делаю то, что от нас требуется, комментирую статью и не важно о ком, о Владимире Путине или об Андрее Чикатило..
родом из Шанхая2022:
Марик жги твоя тема.
Марик жги твоя тема.
С чего это моя тема?
Это тема НГ.
Я лишь делаю то, что от нас требуется, комментирую статью и не важно о ком, о Владимире Путине или об Андрее Чикатило..
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 63, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 62
|Зарегистрированные пользователи: 111
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать