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Страница 73 из 73«1...717273
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Куратор темы: Маркс
Г
Гость
Форумная эклектика
Отправлено: 04.11.23 - 15:23
#1081
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Цитата:
Kairat stayer:
цитировал и буду цитировать

Дерзайте!
Могу как вариант, предложить скомпилировать сие вкупе с флагом вруке и барабаном
Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
4609
Форумная эклектика
Отправлено: 04.11.23 - 15:33
#1082
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Цитата:
АшьдваО:
Я поэт!
Зовусь Незнайка.
От меня вам...


Большой привет!

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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
5135
Форумная эклектика
Отправлено: 04.11.23 - 16:41
#1083
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Цитата:
alex_60:
в ветке для интеллектуалов.


У вас такая высокосодержательная и сверхинтеллектуальная беседа, что боязно не то что заходить к вам, но и читать ваши "перлы": - "...куда мне со своим свиным рылом, да в ваш калашний ряд..."
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
4609
Форумная эклектика
Отправлено: 04.11.23 - 16:45
#1084
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Цитата:
АшьдваО:
Дерзайте!
Могу как вариант, предложить скомпилировать сие вкупе с флагом вруке и барабаном


А-ха-ха, спасибо!
Флаг с барабаном оставьте себе, чтобы скомпилированием заниматься.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21114
Форумная эклектика
Отправлено: 04.11.23 - 19:24
#1085
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Цитата:
Kairat stayer:
чтобы скомпилированием заниматься.

Компиляцией, так правильно ;-)
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
19555
Форумная эклектика
Отправлено: 05.11.23 - 20:50
#1086
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Цитата: Kairat stayer: Анонсирую мем

Цитата: Kairat stayer: забудьте, никто ничего не анонсировал

забавный случай.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
19555
Форумная эклектика
Отправлено: 05.11.23 - 21:37
#1087
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Цитата:
Kairat stayer:
читать у меня времени нет, скоро спать нужно. Режим, понимаешь ли


баю баюшки баю,
не ложися на краю..
(с)
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
19555
Форумная эклектика
Отправлено: 05.11.23 - 21:45
#1088
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Цитата:
Kairat stayer: аргументами, фактами, цифрами оперируй


так я так и делаю
но у тебя

Цитата:
Kairat stayer: читать у меня времени нет, скоро спать нужно.


похоже ты писатель, а не читатель.
на писанину время есть.
И на обзыванья.

[Исправлено: alex_60, 05.11.2023 - 22:09]
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
19555
Форумная эклектика
Отправлено: 05.11.23 - 21:50
#1089
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Цитата:
Kairat stayer:
не зря сердце волка в пять лет ел


что то мне кажется зря.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
19555
Форумная эклектика
Отправлено: 06.11.23 - 10:29
#1090
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Ясельная группа, подъем.
Солнце взошло.
Будем азбуку изучать.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21114
Форумная эклектика
Отправлено: 06.11.23 - 12:10
#1091
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Цитата:
alex_60:
Будем азбуку изучать.

Она ещё в процессе изобретения, давайте не будем торопить события :lol:
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
4609
Форумная эклектика
Отправлено: 06.11.23 - 12:40
#1092
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Vit: Зуб даю что наши " Иностранцы" Хотят обратно к нам. У нас свобода. Вышел в поле, грудью задышал, чистым воздухом. Пошёл в лес грибы, ягоды собрал. Сел у озера рыбку половил. Захотел на работу не пошёл зная что начальник поймет простит. А там в Европах не так. Там ты раб. И не захочешь эти 1500 евро.

maxsaf: Вит, побереги зубы. Не знаю, как в Европе - но я назад точно не хочу. У нас тут природа, красота, олени да зайчики кругом, места валом, народу мало. Отработал 8 часов и гуляй Вася, отпускные больничные оплачивают, пошел кому то помог - волонтерские оплачивают. Не надо трястись, что гаец из-за куста выпрыгнет с жезлом - вообще полицию не вижу нигде, не останавливали ни разу. При этом люди ездят культурно, с уважением друг к другу. Из недавнего, просто для примера: нам положено два перекура оплачиваемых по 15 минут, по закону (один до обеда и один после обеда). Мы особо не напрягаемся - поэтому перекуры нафиг не нужны. Но! Прикинь, нам отдел кадров купил несколько настольных игр и карты игральные, чтобы заставить нас отдыхать, потому что закон.

Подробнее здесь:

Винни: Агашка (Брат) пятачок, тут у них на Западе никакой свободы нет!

Пятачок: Дос (Друг) Винни, зато у них всё по Закону!

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