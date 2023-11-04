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Vit: Зуб даю что наши " Иностранцы" Хотят обратно к нам. У нас свобода. Вышел в поле, грудью задышал, чистым воздухом. Пошёл в лес грибы, ягоды собрал. Сел у озера рыбку половил. Захотел на работу не пошёл зная что начальник поймет простит. А там в Европах не так. Там ты раб. И не захочешь эти 1500 евро.maxsaf: Вит, побереги зубы. Не знаю, как в Европе - но я назад точно не хочу. У нас тут природа, красота, олени да зайчики кругом, места валом, народу мало. Отработал 8 часов и гуляй Вася, отпускные больничные оплачивают, пошел кому то помог - волонтерские оплачивают. Не надо трястись, что гаец из-за куста выпрыгнет с жезлом - вообще полицию не вижу нигде, не останавливали ни разу. При этом люди ездят культурно, с уважением друг к другу. Из недавнего, просто для примера: нам положено два перекура оплачиваемых по 15 минут, по закону (один до обеда и один после обеда). Мы особо не напрягаемся - поэтому перекуры нафиг не нужны. Но! Прикинь, нам отдел кадров купил несколько настольных игр и карты игральные, чтобы заставить нас отдыхать, потому что закон.Подробнее здесь:Винни: Агашка (Брат) пятачок, тут у них на Западе никакой свободы нет!Пятачок: Дос (Друг) Винни, зато у них всё по Закону!