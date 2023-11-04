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Форумная эклектика
Форумная эклектика
Куратор темы: Маркс
Г
Гость
Форумная эклектика
Отправлено: 04.11.23 - 15:23
Цитата:
Дерзайте!
Могу как вариант, предложить скомпилировать сие вкупе с флагом вруке и барабаном
Kairat stayer:
цитировал и буду цитировать
цитировал и буду цитировать
Дерзайте!
Могу как вариант, предложить скомпилировать сие вкупе с флагом вруке и барабаном
Форумная эклектика
Отправлено: 04.11.23 - 15:33
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 5135
Форумная эклектика
Отправлено: 04.11.23 - 16:41
Цитата:
У вас такая высокосодержательная и сверхинтеллектуальная беседа, что боязно не то что заходить к вам, но и читать ваши "перлы": - "...куда мне со своим свиным рылом, да в ваш калашний ряд..."
alex_60:
в ветке для интеллектуалов.
в ветке для интеллектуалов.
У вас такая высокосодержательная и сверхинтеллектуальная беседа, что боязно не то что заходить к вам, но и читать ваши "перлы": - "...куда мне со своим свиным рылом, да в ваш калашний ряд..."
Форумная эклектика
Отправлено: 04.11.23 - 16:45
Цитата:
А-ха-ха, спасибо!
Флаг с барабаном оставьте себе, чтобы скомпилированием заниматься.
АшьдваО:
Дерзайте!
Могу как вариант, предложить скомпилировать сие вкупе с флагом вруке и барабаном
Дерзайте!
Могу как вариант, предложить скомпилировать сие вкупе с флагом вруке и барабаном
А-ха-ха, спасибо!
Флаг с барабаном оставьте себе, чтобы скомпилированием заниматься.
Форумная эклектика
Отправлено: 04.11.23 - 19:24
Цитата:
Компиляцией, так правильно
Kairat stayer:
чтобы скомпилированием заниматься.
чтобы скомпилированием заниматься.
Компиляцией, так правильно
Форумная эклектика
Отправлено: 05.11.23 - 20:50
Цитата: Kairat stayer: Анонсирую мем
Цитата: Kairat stayer: забудьте, никто ничего не анонсировал
забавный случай.
Цитата: Kairat stayer: забудьте, никто ничего не анонсировал
забавный случай.
Форумная эклектика
Отправлено: 05.11.23 - 21:37
Цитата:
баю баюшки баю,
не ложися на краю..
(с)
Kairat stayer:
читать у меня времени нет, скоро спать нужно. Режим, понимаешь ли
читать у меня времени нет, скоро спать нужно. Режим, понимаешь ли
баю баюшки баю,
не ложися на краю..
(с)
Форумная эклектика
Отправлено: 05.11.23 - 21:45
Цитата:
так я так и делаю
но у тебя
Цитата:
похоже ты писатель, а не читатель.
на писанину время есть.
И на обзыванья.
[Исправлено: alex_60, 05.11.2023 - 22:09]
Kairat stayer: аргументами, фактами, цифрами оперируй
так я так и делаю
но у тебя
Цитата:
Kairat stayer: читать у меня времени нет, скоро спать нужно.
похоже ты писатель, а не читатель.
на писанину время есть.
И на обзыванья.
[Исправлено: alex_60, 05.11.2023 - 22:09]
Форумная эклектика
Отправлено: 05.11.23 - 21:50
Цитата:
что то мне кажется зря.
Kairat stayer:
не зря сердце волка в пять лет ел
не зря сердце волка в пять лет ел
что то мне кажется зря.
Форумная эклектика
Отправлено: 06.11.23 - 10:29
Ясельная группа, подъем.
Солнце взошло.
Будем азбуку изучать.
Солнце взошло.
Будем азбуку изучать.
Форумная эклектика
Отправлено: 06.11.23 - 12:10
Цитата:
Она ещё в процессе изобретения, давайте не будем торопить события
alex_60:
Будем азбуку изучать.
Будем азбуку изучать.
Она ещё в процессе изобретения, давайте не будем торопить события
Форумная эклектика
Отправлено: 06.11.23 - 12:40
Vit: Зуб даю что наши " Иностранцы" Хотят обратно к нам. У нас свобода. Вышел в поле, грудью задышал, чистым воздухом. Пошёл в лес грибы, ягоды собрал. Сел у озера рыбку половил. Захотел на работу не пошёл зная что начальник поймет простит. А там в Европах не так. Там ты раб. И не захочешь эти 1500 евро.
maxsaf: Вит, побереги зубы. Не знаю, как в Европе - но я назад точно не хочу. У нас тут природа, красота, олени да зайчики кругом, места валом, народу мало. Отработал 8 часов и гуляй Вася, отпускные больничные оплачивают, пошел кому то помог - волонтерские оплачивают. Не надо трястись, что гаец из-за куста выпрыгнет с жезлом - вообще полицию не вижу нигде, не останавливали ни разу. При этом люди ездят культурно, с уважением друг к другу. Из недавнего, просто для примера: нам положено два перекура оплачиваемых по 15 минут, по закону (один до обеда и один после обеда). Мы особо не напрягаемся - поэтому перекуры нафиг не нужны. Но! Прикинь, нам отдел кадров купил несколько настольных игр и карты игральные, чтобы заставить нас отдыхать, потому что закон.
Подробнее здесь:
Винни: Агашка (Брат) пятачок, тут у них на Западе никакой свободы нет!
Пятачок: Дос (Друг) Винни, зато у них всё по Закону!
maxsaf: Вит, побереги зубы. Не знаю, как в Европе - но я назад точно не хочу. У нас тут природа, красота, олени да зайчики кругом, места валом, народу мало. Отработал 8 часов и гуляй Вася, отпускные больничные оплачивают, пошел кому то помог - волонтерские оплачивают. Не надо трястись, что гаец из-за куста выпрыгнет с жезлом - вообще полицию не вижу нигде, не останавливали ни разу. При этом люди ездят культурно, с уважением друг к другу. Из недавнего, просто для примера: нам положено два перекура оплачиваемых по 15 минут, по закону (один до обеда и один после обеда). Мы особо не напрягаемся - поэтому перекуры нафиг не нужны. Но! Прикинь, нам отдел кадров купил несколько настольных игр и карты игральные, чтобы заставить нас отдыхать, потому что закон.
Подробнее здесь:
Винни: Агашка (Брат) пятачок, тут у них на Западе никакой свободы нет!
Пятачок: Дос (Друг) Винни, зато у них всё по Закону!
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