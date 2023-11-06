Re: Итоги выборов акимов четырех районов и одного города стали...

Отправлено: - 12:35

Оказалось в лозунге от елбасы (в начале экономика, политика потом) как мне кажется, кроется самый обычный фраерский номер оттянуть время. Отлично помню, в программе двк в начале двухтысячных был пункт о выборности Акимов, на что Назарбаев просил не раскачивать лодку и потерпеть, даже выдал этот самый лозунг. Что на самом деле получилось всем известно