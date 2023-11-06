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≡ Итоги выборов акимов четырех районов и одного города стали известны в Костанайской области
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47911
Итоги выборов акимов четырех районов и одного города стали известны в Костанайской области
Отправлено: 06.11.23 - 12:34
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По сообщению облакимата, всего в списки избирателей включены 135 198 граждан, проголосовали 65 896 (в том числе 15 - по открепленным удостоверениям и 629 вне помещений для голосования). Явка составила 48,7%.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21114
Re: Итоги выборов акимов четырех районов и одного города стали...
Отправлено: 06.11.23 - 12:34
#1
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Короче, без изменений
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
6428
Re: Итоги выборов акимов четырех районов и одного города стали...
Отправлено: 06.11.23 - 12:35
#2
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Оказалось в лозунге от елбасы (в начале экономика, политика потом) как мне кажется, кроется самый обычный фраерский номер оттянуть время. Отлично помню, в программе двк в начале двухтысячных был пункт о выборности Акимов, на что Назарбаев просил не раскачивать лодку и потерпеть, даже выдал этот самый лозунг. Что на самом деле получилось всем известно
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Н
§ Начальник
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
11.05.11
Сообщений:
63
Re: Итоги выборов акимов четырех районов и одного города стали...
Отправлено: 06.11.23 - 13:10
#3
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я вчера именно так прогнозировал,
представляете мой прогноз сбылся на 100%.
Мессинг отдыхает
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
19555
Re: Итоги выборов акимов четырех районов и одного города стали...
Отправлено: 06.11.23 - 13:44
#4
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///Не сменилась власть и в Федоровском районе - Тауба Исабаев набрал 8773 голоса.//

непотопляемый.
в 2019 году

в 2021 году
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