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≡ Северное сияние наблюдали этой ночью жители Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47911
Северное сияние наблюдали этой ночью жители Костанайской области
Отправлено: 06.11.23 - 11:44
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Свидетелями уникального природного явления стали люди, проживающие как в Федоровке, так и в Аркалыке. СМИ сообщают, что северное сияние также видели в Северо-Казахстанской области и Акмолинской.
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Ильяс
§ Ильяс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.05.21
Сообщений:
431
Re: Северное сияние наблюдали этой ночью жители Костанайской...
Отправлено: 06.11.23 - 11:44
#1
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Истину вам говорю, 4 мая 25 года, Земля налетит на небесную ось. Булгаков
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21114
Северное сияние наблюдали этой ночью жители Костанайской области
Отправлено: 06.11.23 - 11:49
#2
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Цитата:
Ильяс:

Время ещё есть
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
6428
Re: Северное сияние наблюдали этой ночью жители Костанайской...
Отправлено: 06.11.23 - 12:27
#3
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Я много раз наблюдаю за очень странным объектом на южной стороне неба. Когда на него смотришь, кажется там два объекта, но самое удивительное, звёзды и луна как-то смещаются по небосклону, а этот до самого утра стоит на одном месте. Чтобы это могло быть?
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21114
Северное сияние наблюдали этой ночью жители Костанайской области
Отправлено: 06.11.23 - 12:31
#4
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Цитата:
сайлау курманов:
Чтобы это могло быть?

Может спутник на геостационарной орбите?
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Ильяс
§ Ильяс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.05.21
Сообщений:
431
Re: Северное сияние наблюдали этой ночью жители Костанайской...
Отправлено: 06.11.23 - 13:41
#5
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Оказалось, что спонсором данного мероприятия является Республика Беларусь, это они день военной разведки отмечали)))
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