Re: Северное сияние наблюдали этой ночью жители Костанайской...

Отправлено: - 12:27

Я много раз наблюдаю за очень странным объектом на южной стороне неба. Когда на него смотришь, кажется там два объекта, но самое удивительное, звёзды и луна как-то смещаются по небосклону, а этот до самого утра стоит на одном месте. Чтобы это могло быть?